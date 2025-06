Reutilitzar les peles de les fruites per a reduir el malbaratament

Peles de fruita i restes de verdura i vegetals (Getty images)

Cada dia, moltes persones llencen les peles de les fruites sense adonar-se que poden tenir moltes utilitats. En lloc de desaprofitar aquests recursos naturals, podem donar-los una segona vida i contribuir a la sostenibilitat. Aquests són alguns dels usos que li podem donar a les restes del plàtan, la taronja, la poma i altres.

1. Adob natural per a les plantes

Moltes peles de fruita, especialment les de plàtan i taronja, són riques en nutrients com el potassi i el fòsfor. Per a aprofitar-les, podem:

Tallar-les en petits trossos i barrejar-les amb la terra de les plantes.

Fer una infusió amb aigua per a regar i nodrir les plantes.

2. Netejador natural

Les peles de taronja i llimona contenen olis essencials amb propietats desinfectants. Podem utilitzar-les per a:

Fregar superfícies i eliminar taques de greix.

Preparar un netejador casolà barrejant les peles amb vinagre blanc i deixant-les reposar durant dues setmanes.

3. Exfoliant i cura de la pell

Les peles de fruita poden beneficiar la pell de diverses maneres:

La pela de plàtan ajuda a hidratar i reduir les taques cutànies.

Les peles de taronja i llimona, assecades i triturades, poden convertir-se en un exfoliant natural.

4. Repel·lent natural d’insectes

Les peles de fruites cítriques tenen propietats repel·lents contra mosquits i formigues. Per a fer-les servir:

Col·loca trossos de pela a les zones on solen aparèixer els insectes.

Frega la pell amb la pela per a evitar picades.

5. Aromatitzant natural

Si vols donar una aroma fresca a casa teva, pots:

Assecar les peles de taronja i llimona i col·locar-les en bossetes de tela.

Cremar les peles seques com a encens natural.

6. Infusions i begudes

Algunes peles de fruites, com les de poma o taronja, es poden utilitzar per a fer infusions saludables. Només cal: