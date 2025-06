El ‘Build to Rent’ es consolida a les zones exclusives

Edificis d’habitatges en construcció (AMIC)

En un context de crisi d’habitatge cada cop més urgent, el model Build to Rent (BTR) ha emergit com una solució viable per a satisfer la demanda creixent de lloguer a Espanya. Aquest enfocament, que se centra en la construcció de complexos residencials exclusivament destinats al lloguer, sorgeix com a resposta a les dificultats que enfronten tant els llogaters com els propietaris al mercat actual.

El concepte de BTR ha estat desenvolupat a conseqüència de diversos canvis socials i econòmics que han restringit l’accés a l’habitatge en propietat. L’augment dels preus i les limitacions en el finançament hipotecari han impulsat molts a optar pel lloguer com una alternativa més accessible. En paraules de Rafael Santana, director de l’Oficina de Madrid de K&N Elite, la recepció esperada per a aquest model és positiva no sols entre inversors nacionals, sinó també en l’àmbit internacional. Santana destaca que Madrid es prepara per a competir amb altres grans metròpolis europees en termes de qualitat i atractiu dels seus projectes de BTR.

L’auge d’aquest model és notablement creixent. Un estudi d’Atlas Real Estate Analytics va revelar que el 2023 es van planificar més de 98.000 habitatges sota el model BTR, que van reflectir un increment del 14,5% respecte a l’any anterior. Tot i això, la realitat mostra desafiaments en l’execució, ja que només 3.000 unitats van ser completades el 2022. Aquest creixement ha estat sobretot concentrat en ciutats com Madrid i Barcelona, ​​encara que altres urbs com Màlaga i València mostren signes prometedors d’expansió.

Els beneficis del model BTR són clars. Els llogaters tenen accés a habitatges moderns i eficients, equipats amb serveis addicionals com gimnasos i àrees verdes. Els inversors, per part seva, obtenen ingressos estables a través de lloguers en zones amb alta demanda, mantenint actius que es revaloren a llarg termini, a diferència del tradicional model de compravenda.

La inversió estrangera ha identificat el sector immobiliari espanyol com una àrea atractiva, en part per les taxes de retorn competitives.





Per Redaccio-decoracion2 / AMIC – Tot Sant Cugat