El prefecte Pierre-André Durand, Xavier Espot i Imma Tor (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest dijous una delegació encapçalada pel prefecte de la regió d’Occitània, Pierre-André Durand, amb motiu de la reunió preparatòria del 7è Diàleg transfronterer Andorra-Occitània. Es tracta de la seva primera visita al Principat des del seu nomenament, al gener passat.

Aquesta trobada ha permès fer balanç del progrés dels acords presos en l’anterior Diàleg Transfronterer que va tenir lloc a Andorra el 6 d’octubre de l’any passat. Així, les dues delegacions han volgut destacar l’excel·lent cooperació existent i la voluntat de continuar reforçant la cooperació policial i duanera amb l’objectiu de reduir les activitats il·lícites.

Pel que fa als dos acords per a la millora dels accessos a Andorra per les carreteres RN 20, 22, 320 i 116, signats al 2017 i al 2022, les dues parts s’han felicitat de la bona realització dels treballs, com el paraneus a la Zona de Mérens i l’àrea per a la col·locació d’equipaments situada a Luzenac. La construcció de la galeria paraallaus al tram de l’Hospitalet, per la qual el període per a presentar-se al concurs per a la construcció es va tancar el 13 de juliol, començarà a la tardor de 2023 per unes primeres obres preparatòries.

En relació a la viabilitat hivernal, el cap de Govern i el prefecte han acordat reforçar la comunicació entre els serveis implicats, especialment en aquelles dates amb una alta afluència de trànsit, per a evitar episodis de col·lapse circulatori en cas de meteorologia adversa. Els serveis francesos i andorrans de la Protecció Civil realitzaran a la tardor un exercici conjunt per a revisar els protocols i assegurar el seu bon funcionament de cara a l’hivern.

La reunió també ha permès repassar els avenços en el marc dels diferents grups de treball temàtics que tenen com a objectiu impulsar projectes conjunts per a reforçar els vincles transfronterers entre ambdós territoris. Així, s’han exposat els darrers intercanvis tècnics en matèria de cooperació econòmica, sanitària, en l’àmbit de l’agricultura i l’alimentació, l’ensenyament superior o el turisme i l’economia circular.

El cap de Govern i el Prefecte de la regió d’Occitània han acordat la data del 19 d’octubre de 2023 per a la celebració de la 7ena edició del diàleg transfronterer Andorra – Occitània que tindrà lloc a Tolosa. Aquests diàlegs es duen a terme alternativament a França i a Andorra.

La delegació andorrana també estava formada per la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega. El prefecte d’Occitània ha estat acompanyat per l’ambaixador de França a Andorra, Jean Claude Tribolet, així com per representants dels prefectes de l’Arieja i dels Pirineus Orientals.