Reunió del conseller d’Educació amb les direccions dels centres educatius de la Seu d’Urgell

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, s’ha reunit aquest divendres a la Sala de la Immaculada de la Seu d’Urgell amb les direccions dels centres educatius. Durant la trobada amb els representants de les escoles i instituts, el conseller ha exposat les principals actuacions en matèria educativa del Departament de cara al proper curs escolar 2022-2023.

Josep Gonzàlez-Cambray ha explicat les mesures educatives que es posaran en marxa, com ara la gratuïtat per a les famílies amb fills a l’educació infantil 2 o la disminució de ràtios. Així mateix, el conseller ha respost els dubtes plantejats pels representants de les direccions.

A la capital de l’Alt Urgell hi ha sis centres educatius públics, quatre escoles d’educació infantil i primària i dos instituts on es pot cursar ESO, un dels quals també oferta cicles formatius. Així mateix, hi ha un centre concertat que imparteix educació infantil, primària i secundària, i cicles formatius.

Signatura al llibre d’honor de la Seu d’Urgell

Prèviament a la reunió amb les direccions, el titular d’Educació ha visitat l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, on ha mantingut una reunió amb els membres del consistori i ha signat el Llibre d’honor. A l’acte, hi ha estat present l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana; el vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, i la regidora d’Educació, Núria Tomàs, entre d’altres regidors i regidores de l’equip de govern municipal.

Mobilització

D’altra banda, membres de la Coordinadora de Sindicats de l’Educació Pública han rebut a plaça de les Monges el conseller d’Educació amb una pancarta sota el lema “Prou imposicions i prou retallades. Per una educació pública de qualitat”. Els manifestants han volgut expressar així “la necessitat d’arribar a un acord en relació amb els canvis previstos al sector educatiu i de solucionar algunes de les seves problemàtiques”.