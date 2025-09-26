Reunió de treball entre la ministra Marsol i l’alcalde de la Seu

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge d’Andorra, Conxita Marsol, s’han reunit aquest matí de divendres, 26 de setembre, per tal d’abordar temes d’interès entre ambdues administracions, com són els fluxos migratoris entre els dos territoris i, també, explorar vies de millora de les relacions transfrontereres. La reunió de treball s’ha dut a terme a l’Ajuntament de la ciutat urgellenca.
Durant la trobada s’ha posat en valor la llarga tradició d’amistat i cooperació entre Andorra i la Seu d’Urgell, i s’ha coincidit en la necessitat de continuar treballant plegats per a afavorir la mobilitat laboral, la cohesió social i les oportunitats de desenvolupament econòmic i cultural.