El Servei meteorològic nacional entra a formar part del programa d’avisos meteorològics “meteoalarm”

A partir de l’1 d’octubre d’enguany el Servei meteorològic nacional serà l’encarregat de fer arribar els avisos nacionals també a les institucions internacionals per a informar de totes les casuístiques pròpies del país. Aquest nou pas reforça les competències del servei que permet recuperar diverses tasques que fins ara assumia météo-France a través del conveni que hi ha signat amb l’entitat francesa. D’aquesta manera, el Principat farà l’emissió de tots els avisos meteorològics que es difonguin al país a través del programa ‘meteoalarm’ que és propietat de l’agrupació de serveis meteorològics europeus (Eumetnet) de la qual el servei nacional n’és col·laborador.
Des del gener d’enguany, quan es va signar un acord de col·laboració amb Eumetnet, s’ha estat treballant per a adaptar el format d’emissió dels avisos meteorològics al llenguatge informàtic que utilitzen de forma estandarditzada tots els serveis meteorològics nacionals que en formen part. A més, aquesta responsabilitat, s’emmarca dins del programa de l’Organització Meteorològica Nacional (OMM) “early warnings for all” (avisos avançats per a tothom) i a la directiva de l’ONU que indica que l’any 2027 tots els països disposin de sistemes d’alerta avançada sobre els fenòmens meteorològics i naturals que poden afectar la seguretat de la població. Tota aquesta informació, a més de divulgar-se cada vegada més a través dels organismes internacionals, es pot continuar consultant al web del Servei: www.meteo.ad i a través dels seus canals de difusió.
De forma paral·lela a aquest avenç de competències i aprofitant la col·laboració amb la institució europea, el Servei meteorològic d’Andorra també participarà en el bateig de les pertorbacions del sud-oest d’Europa que tinguin més impacte. Així, Andorra ha entrat a formar part del grup de països del sudoest d’Europa conformat per Portugal, Espanya, França, Luxemburg i Bèlgica que s’encarrega de proposar els noms per a les pertorbacions de més impacte, i també formarà part de l’equip que decideix a quines se li posa nom segons la severitat dels fenòmens previstos. Els noms a les diverses pertorbacions es posaran per a aquells fenòmens que siguin per vents molt forts amb avisos taronges o vermells, i per pluja o neu que arribin a la mateixa categoria i a més sumin avís groc per vent. La llista de noms es publica al setembre i té una validesa d’un any, moment en què es renova la llista. Andorra participarà de forma activa en la decisió de la llista a partir d’aquest 2026.