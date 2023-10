Reunió amb una delegació de la Comissió europea contra el racisme i la intolerància

Membres de la Comissió europea contra el racisme i la intolerància reunits al Govern (SFGA)

En el marc del 6è cicle de monitoratge dels països membres, la Comissió europea contra el racisme i la intolerància (ECRI) del Consell d’Europa du a terme una visita de contacte amb diferents organismes i institucions del país. Aquest dijous la delegació de la comissió s’ha pogut reunir amb diferents departaments del Govern amb l’objectiu de poder conèixer de primera mà els avenços i la situació a Andorra en els elements que concerneixen l’ECRI.

La visita se centra en avaluar i prendre el pols de tres temàtiques concretes: la igualtat efectiva i l’accés als drets, el discurs d’odi i la violència motivada per l’odi i la integració i la inclusió. En aquests aspectes, els tècnics que s’han reunit amb la comissió han explicat els principis que persegueix la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes per a garantir la igualtat efectiva i el dret d’accés, entre altres aspectes.

La trobada amb la delegació també ha servit per a explicar el seguiment donat per les autoritats andorranes a les recomanacions prioritàries formulades per l’ECRI en el seu informe del 5è cicle de monitoratge. Les dues recomanacions prioritàries que es van fer el 2019 anaven encaminades a l’aplicació del principi d’inversió de la prova en els casos de discriminació i les formacions als magistrats, batlles, advocats i altres en matèria de racisme, discriminació i disposicions penals relatives al racisme i la intolerància. “Totes dues recomanacions han estat plenament implementades”, assenyalen des del Govern.

La delegació de la Comissió Europea Contra el Racisme i la Intolerància la formen Patrice Davost, membre per part de Mònaco, Kristina Pardalos, membre per part de San Marino, Johan Friestedt, secretari executiu de l’ECRI, i Sophie Kurt, membre del secretariat.