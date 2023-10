Creu Roja aposta per seguir oferint els serveis del Punt Lila

Dispositius del Punt Lila i de Socors (Creu Roja)

La Creu Roja Andorrana, durant els mesos d’estiu, ha estat present en 5 actes nocturns a Escaldes-Engordany, Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Encamp, implementant un Punt Lila integrat per una infermera, una professional de l’àmbit social i les persones voluntàries majors d’edat que vetllen per la seguretat de les persones. A més, el dispositiu en tot moment s’ha complementat amb un Punt de Socors, creant així una sinèrgia que agilitza qualsevol tràmit relacionat amb la tasca d’actuar i prevenir.

El balanç en general ha estat positiu, amb un total de 6 intervencions de Punt Lila i 28 assistències lligades a l’oci nocturn (malestar, ferides i embriaguesa). Aquests dispositius, mitjançant un espai tancat, protegit, íntim, però a la vegada proper a l’esdeveniment han demostrat que, garanteixen la seguretat en l’acompanyament de totes les víctimes d’alguna agressió i tenen també la missió de prevenir, sensibilitzar, i d’informar sobre violència de gènere i LGTBI-fòbia.

En aquest context, la preferència de la Creu Roja Andorrana és la sensibilització, tot i que asseguren que la prevenció és fonamental i l’ideal seria no haver d’intervenir. Tanmateix, consideren molt important estar-hi presents en aquest tipus d’esdeveniments i convertir-se en un recurs professional tant per a actes públics com privats.

La seva aposta és poder continuar oferint aquest tipus de servei i insten als comuns que no han sol·licitat la presència d’aquests dispositius a introduir-los, independentment que sigui la Creu Roja Andorrana o no, sempre que siguin Punts Liles professionals que estiguin preparats en cas d’intervenció.

Com a novetat, gràcies a les subvencions i al suport de l’àrea de Polítiques d’Igualtat del Govern d’Andorra, han pogut comprar una altra carpa per a poder donar més servei si hi ha dos actes un mateix cap de setmana i, també volen reforçar un recurs destinat al consum de substàncies, principalment d’alcohol anomenat Rolling And. Tot i que encara és un projecte que no s’ha acabat de tancar, la idea és tenir un espai tipus food truck amb la funció principal de prevenir i sensibilitzar sobre el consum raonable als més joves.

Per últim, Creu Roja Andorrana agraeix el suport dels comuns i a l’àrea de Polítiques d’Igualtat del Govern d’Andorra en aquesta iniciativa.