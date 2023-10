Retratat! Sobrepassava en 101 km/h el límit permès

El vehicle anava a 191 km/h quan el màxim permès era de 90 (Mossos d’Esquadra)

Agents dels Mossos d’Esquadra van denunciar penalment el conductor d’un cotxe andorrà de gamma alta i de gran cilindrada, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir a una velocitat penalment punible. Els fets van passat ahir dimarts, pels volts de les 16.22 hores, durant un control de velocitat que es va muntar a l’altura del punt quilomètric 2 de la L-311, dins del terme municipal de Cervera.

Els agents van detectar un turisme circulant a 191 km/h en un tram limitat a 90 km/h, la velocitat genèrica de la via. Una patrulla de Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit el va aturar poc després i els agents van obrir diligències penals al conductor del vehicle per un delicte contra la seguretat viària per conduir a una velocitat penalment punible.

El denunciat, de 25 anys, haurà de comparèixer la setmana propera davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.