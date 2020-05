Resultat negatiu a totes les proves PCR fetes a professionals i residents de la Llar de Sant Josep

Tots els professionals i residents de la Llar de Sant Josep (129 persones en total) han donat negatiu a les noves proves PCR que se’ls ha fet per detectar possibles casos de coronavirus. L‘alcalde de la Seu d’Urgell i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ho ha valorat com “una excel·lent notícia” i l’ha atribuït a la “feina ingent” feta per molta gent, i especialment religioses, personal assistencial i tot el CAP de la Seu, per protegir la gent gran que hi viu.

Tot i això, Fàbrega creu que convé no relaxar-se en aquesta prevenció i recorda que, perquè la incidència del coronavirus a les residències de la ciutat hagi estat molt menor que a la resta de Catalunya, els padrins i padrines porten dos mesos confinats i només poden veure els seus familiars a través de les pantalles. “El temps que segueixin confinats dependrà, sobretot, de com fem nosaltres la desescalada”, recorda, i per això reitera la crida del personal sanitari perquè tothom es posi la mascareta si ha de sortir al carrer. D’aquesta manera, conclou el batlle urgellenc, aquests usuaris de les residències “podran abraçar la seva família al més aviat possible”.

Pel que fa justament a l‘evolució del coronavirus a l’àrea del CAP de la Seu, el nombre de persones aïllades als domicilis manté una tendència a la baixa i ara són 142, dels quals només 15 són positius confirmats (un menys que el dia anterior). La resta són 60 casos sospitosos i 67 contactes sense símptomes. Ja s’ha donat l’alta 227 persones aïllades, 13 d’elles aquest dimecres.