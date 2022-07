Restriccions d’accés al medi natural a municipis d’una vintena de comarques, incloent l’Alt Urgell

Un total de 275 municipis, de 20 comarques entre les quals hi ha l’Alt Urgell, apliquen des d’aquest dijous al migdia restriccions d’accés a espais naturals a causa del risc molt elevat d’incendis forestals que hi ha a data d’avui arreu de Catalunya. Recordem que ahir, també, Protecció Civil va activar al Principat d’Andorra la prealerta per altes temperatures i que s’han adoptat mesures per a evitar possibles incendis.

L’episodi d’altes temperatures i sequera prolongada a Catalunya ha portat el Govern català a començar a dibuixar un nou mapa de limitacions que es perllongaran mentre no millori la situació de perill.

El conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Ignasi Elena, ha advertit que són “restriccions severes” i admet que “no són senzilles”, però les considera necessàries “per a combatre una onada de calor persistent” i perquè ara per ara “els models no preveuen quan s’acabarà”. Interior ha activat la fase d’alerta dels plans PROCICAT i INFOCAT i també el pla ALFA 3.

En total, de moment la mesura s’aplica a tota la superfície de 9 massissos muntanyosos , entre els quals hi ha el de la Baronia de Rialb, al límit entre la Noguera i l’Alt Urgell, i també el Montsec d’Ares. La resta són els massissos de Montserrat, el Montgrí, el cap de Creus, l’Albera, les Gavarres, el Montsec de Rúbies i Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Pel que fa a les comarques on hi ha municipis amb restriccions, a més de l’Alt Urgell, de l’àrea pirinenca també hi apareixen el Pallars Jussà i el Solsonès.

La resta de comarques amb limitacions són: l’Alt Empordà, l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, el Barcelonès, el Garraf, el Gironès, el Maresme, el Moianès, la Noguera, el Pla de l’Estany, la Segarra, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

A la resta de comarques del país, de moment només s’aplicarà recomanacions per a evitar incendis. El pla s’anirà revisant els dies vinents depenent de l’evolució de les condicions meteorològiques.

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya s’ha sumat a la crida perquè tots els aficionats a la muntanya compleixin amb les indicacions del Govern i que es limitin les sortides a espais naturals, fins i tot encara que aquests no estiguin en les mateixes restriccions.

Des del Govern català, i també des de la FEEC, han subratllat que entre els punts que cal tenir més en compte d’aquestes restriccions hi ha:

La suspensió de totes les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d’aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents. Les activitats s’han de desplaçar a un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d’origen. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives i equivalents, a l’entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.

Mapes del Pla Alfa i de risc d’incendi

Des del cos dels Agents Rurals s’ha emès un nou model de Pla Alfa on s’ha dibuixat la “delicada situació de pràcticament tot el país”. Segons el pla dissenyat per a aquest divendres, tot el sud de l’Alt Urgell (Oliana, Peramola i Bassella), està a nivell negre (restricció d’accessos). També ho estan els termes de la Noguera que limiten amb l’Alt Urgell i els que estan al límit entre la Noguera i el Pallars Jussà.

Al voltant d’aquests municipis estan a nivell d’alerta 3 (màxim), en una extensa àrea que inclou el Solsonès i arriba fins al litoral de Barcelona. De la seva part, bona part de l’Alt Urgell, la Cerdanya, els dos Pallars i l’Alta Ribagorça estan a nivell 2 (alt). En la mateixa situació estan el Berguedà i el Ripollès. En canvi, l’Aran només es troba a nivell 1 (moderat).

Quant al mapa de risc d’incendi, ara mateix és molt alt (nivell vermell) a tot el sud de l’Alt Urgell i a la resta de municipis situats a tocar del riu Segre, entre la Seu d’Urgell i Coll de Nargó. A la resta de la comarca, el perill és alt (nivell taronja), tret d’algunes zones a tocar d’Andorra i a la serra del Cadí, on és a nivell groc.

També estan en groc (risc moderat) bona part de la Cerdanya i el Pallars Sobirà, amb l’excepció d’alguns municipis com ara Fontanals i Sort. A les cotes més altes de tot l’Alt Pirineu i a l’Aran, el risc és només baix (color beix).