Reconeixement del Govern a esportistes retirats i els que han assolit bons resultats

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, han rebut aquest divendres al Centre de Tecnificació d’Ordino (CTEO) als diversos esportistes que han clos la seva trajectòria aquesta temporada 2021-2022, així com també aquells amb resultats destacats i als representants andorrans que han participat en els Jocs del Mediterrani.

Entre els esportistes amb uns bons resultats, Espot i Riva han rebut de forma individual Toni Bernadó pel rècord del món dels 3.000m de majors de 50 anys. Així, el representant de l’EMA, Jaume Ferret, ha lliurat el diploma de l’associació mundial d’atletisme Màster (WMA) a Bernadó.

Posteriorment s’han unit a Bernadó els altres esportistes. D’aquesta manera, Espot i Riva, han entregat un reconeixement a Mònica Ramírez, Xavi Casas, Marc Abelló, Marc Casal, Javi Borrego, Dani Raya, Peter Ambor i Xavi Folguera (no ha pogut assistir a l’acte) que han donat per finalitzada la seva carrera esportiva d’alt nivell aquesta temporada. Espot els ha donat les gràcies “per la dedicació i passió, per aixecar-vos davant de les adversitats i per ser un exemple a seguir per a les noves generacions”.

Espot i Riva també han reconegut els següents esportistes i clubs pels resultats assolits aquesta última temporada 2021-2022: Pol Moya, Nahuel Carabaña, Victòria Jiménez, Iker Álvarez De Eulate, Mònica Dòria, l’equip de Trial Andorra, l’equip de rugbi VPC femení, l’FC Andorra i la selecció absoluta masculina de bàsquet. Entre aquests esportistes, en destaca les dues medalles de bronze de la Mònica Dòria al Mundial U23, la medalla de bronze a 1.500m de Pol Moya i la medalla de plata a 3.000m tanques del Nahuel Carabaña als Jocs Panamericans.

Així mateix, també s’ha rebut als esportistes participants en els Jocs del Mediterrani, que s’han celebrat fa poques setmanes a Orà, i als andorrans amb bons resultats al festival Olímpic de la Joventut Europea d’hivern.

“Totes i tots vosaltres sou l’elit de l’esport andorrà, i és bo i necessari fer aquest reconeixement perquè només cadascuna i cadascun de vosaltres sabeu els sacrificis que comporta prendre la decisió de dedicar bona part de les vostres vides en cos i ànima a l’esport”, ha ressaltat el cap de Govern durant les paraules d’agraïment.

Així mateix, també ha apuntat que “el compromís del Govern amb l’esport professional, amb els esportistes d’alt rendiment és ferm i prioritari perquè entenem que cal donar suport a l’alta competició”. Espot s’ha referit als nous serveis que ja integra el CTEO que tenen per objectiu “posicionar la instal·lació com a centre neuràlgic i espai de referència per a l’entrenament de l’esportista federat d’alt nivell i d’elit del país”.