Restaurat el “Manual 1797”, d’Antoni Puig

El manuscrit del ‘Manual 1797’, escrit al segle XVIII per Antoni Puig ja ha estat restaurat i digitalitzat, i es troba a l’Arxiu Nacional. El síndic general, Carles Ensenyat, la subsíndica general, Sandra Codina, i el donant del llibre, Jordi Alcobé, l’han visitat aquest dimecres per a veure els resultats dels treballs, que ha explicat la tècnica, restauradora i conservadora de l’Arxiu, Esther Carrillo.
El llibre es va donar el passat mes de març, i es va traslladar fins a Madrid per a poder dur a terme les tasques de recuperació del manuscrit. Aquest procés s’ha fet a la capital espanyola, precisament, per a garantir el manteniment del llibre i que no es vegi afectat per canvis d’humitat ambiental bruscos a la tornada a Andorra.
El primer pas en aquesta restauració ha estat una avaluació de l’estat de conservació del manuscrit. Es va poder constatar que hi havia un deteriorament important a l’enquadernació, amb una deformació del pergamí o taques. També a l’interior del llibre es van observar desperfectes com, per exemple, humitat, taques de greix o arrugues a les pàgines.
La restauració s’ha dut a terme tenint en compte el context històric i arxivístic, i l’objectiu ha estat estabilitzar i consolidar l’obra per a garantir la seva integritat, a més de permetre la digitalització. Per aquest motiu, s’ha fet un recull fotogràfic constant durant tot el procés, on es pot observar el canvi amb les tasques de restauració. La intervenció més important s’ha fet al cos del llibre, amb una neteja superficial en sec, amb materials que no afecten les propietats dels materials ni deixen residus. També s’ha fet una neteja mitjançant l’aplicació directa d’humitat, que ha permès desfer i extreure les taques d’humitat que s’observaven a les pàgines.
El darrer pas en la intervenció del cos del llibre ha estat la laminació, que és la darrera opció quan tots els mecanismes de conservació i restauració no han funcionat. En el cas del ‘Manual 1797’, s’ha laminat una pàgina que es trobava molt fràgil. El llibre, a més, es va desmuntar per a tornar a cosir la coberta, prèviament restaurada, respectant l’estructura i la metodologia original.
El manuscrit original es conservarà a l’Arxiu Nacional, seguint les normes de conservació per a la seva preservació i on es podrà consultar de forma física. D’altra banda, s’està acabant de treballar en la digitalització del llibre, fet que permetrà la seva consulta en línia tant a l’Arxiu Nacional com a l’Arxiu del Consell General abans de finals de mes.