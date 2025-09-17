Mònica Bonell es reuneix amb el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, F. Xavier Vila

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, s’ha reunit aquest dimecres amb el conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, F. Xavier Vila, a Barcelona. A la trobada, els dos representants polítics han pogut compartir les accions engegades per a la promoció del català. La ministra Bonell, acompanyada del director de Política Lingüística, Joan Sans, ha relatat que la Llei de la llengua pròpia i oficial ha permès la implicació de totes les institucions del Principat en les accions per a la promoció del català, a través del Consell Nacional per la Llengua, traslladant així la corresponsabilitat a tots els actors existents.
“Tots dos territoris col·laborem des de fa anys en la promoció del català i considerem que trobades com aquesta permeten crear noves sinergies per a avançar en la protecció de la nostra llengua oficial”, ha assegurat Mònica Bonell.
Per la seva banda, a la trobada, en què també hi ha participat la delegada del Govern de la Generalitat a Andorra, Anna Vives, el conseller F. Xavier Vila ha presentat a la ministra el Pacte Nacional per la Llengua, una estratègia de la Generalitat que té per objectiu reforçar l’ús social del català i desplegar els consensos assolits entre partits, entitats, sindicats i patronals sobre el futur de la llengua.
El conseller Vila ha subratllat que “Andorra i Catalunya compartim una mateixa llengua i un compromís comú: garantir-ne la vitalitat i projectar-la internacionalment. El Pacte Nacional per la Llengua és una eina clau per a avançar en aquest camí i per a sumar complicitats arreu del domini lingüístic”.
Després de la reunió, la ministra Bonell i el conseller Vila han participat en l’estrena del documental “Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei”, a Catalunya, celebrada als Cinemes Girona de Barcelona. La presentació del film, dirigit per Jorge Cebrián i Albert Cristòfol i amb la participació del Govern, la Delegació del Govern de la Generalitat a Andorra, RTVA, TV3 i IB3, ha reunit nombroses personalitats del món cultural i audiovisual andorrà i català.