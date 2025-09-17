La Federació de Tennis reforça l’equip tècnic amb Èric García Crespo i Chloé Gutiérrez

La Federació Andorrana de Tennis (FAT) inicia una nova etapa amb la incorporació d’Èric García Crespo com a director esportiu i amb la consolidació de la tasca de Chloé Gutiérrez com a preparadora física i membre de l’àrea administrativa. García, que ja havia ocupat aquest càrrec fa un any, afirma que afronta el repte “amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Ja havia estat en aquest càrrec fa un any, i amb un objectiu molt clar, que és sobretot potenciar la base, fer créixer una mica el tennis al país, i que molts nens i nenes juguin a aquest esport que tant m’agrada i que tantes coses bones m’ha portat durant la meva vida”.
El nou director esportiu -Èric Garcia- considera fonamental que el tennis andorrà creixi a nivell intern: “Crec que és important tenir un bon circuit nacional de tornejos, des de prebenjamí fins a absolut, i al final, aquesta, és la forma en què des de ben petits poden començar que hi hagi competència entre ells i que, per tant, més nens i nenes puguin anar jugant al tennis”.
Per la seva banda, Gutiérrez, que fa tres anys que treballa amb la federació, subratlla la importància de complementar la part tècnica amb la preparació física. “A nivell físic fem sobretot tot el que és coordinació i després estem implementant una mica més la força, sobretot amb els dos atletes que tenim cada dia i la part una mica més també de càrdio”.
La preparadora destaca que “el bo també és que amb l’Èric ja vam treballar fa dos anys i ens anem dient què ha de millorar cada jove i llavors a partir d’allà treballem un aspecte o un altre.” A més, en aquesta nova etapa s’incorpora també a la part administrativa: “Esperem sobretot donar visibilitat, una mica més de visibilitat al tennis, treballar també més amb les escoles i començar des de petits per a anar millorant la tècnica i poder treure bons esportistes amb un futur”.