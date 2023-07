Berrly, plataforma per a la digitalització dels esports

Presentació de Berrly a clubs i federacions del país (Andorra Esports Clúster)

Des de fa un any l’Andorra Esports Clúster està treballant per a la digitalització del sector i, més concretament, per a impulsar-la el teixit de federacions, clubs, associacions i entitats esportives del país. La iniciativa neix amb el suport d’Andorra Business i Andorra Recerca i Innovació (AR+I), entre d’altres.

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), que ja havia iniciat el procés de digitalització, va exposar ahir dilluns al vespre, a Ingeni Coworking, la millora d’eficiència i avantatges que l’eina li ha suposat. Ludovic Albós, gerent de la FAM, ha manifestat la seva satisfacció per la implantació de l’eina destacant que “estem molt contents perquè ens ha permès estar més a prop dels nostres federats, els quals ara tenen una app al seu mòbil que els hi dona tota la informació necessària de la federació, i tot el relatiu a la llicència, assegurança, entre altres utilitats”.

Berrly, és un software per a clubs, entitats esportives i associacions, per a millorar la gestió administrativa, la comunicació, la gestió d’esdeveniments i de cobraments… entre altres funcionalitats, tot en una sola plataforma online, que també disposa d’App per tal de connectar amb un sol clic amb els usuaris.

Tant la Federació Andorrana de Muntanyisme com l’Andorra Esports Clúster han optat per implementar

la plataforma Berrly per a millorar la gestió administrativa del dia a dia de les entitats i la comunicació amb els seus federats, associats i membres.

L’Andorra Esports Clúster té la voluntat de seguir treballant per a poder impulsar la digitalització a la resta de federacions i clubs, i seguir apostant per la transformació digital al teixit esportiu del país.