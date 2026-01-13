Títol: Respira
Durada: 60 minuts
Gènere: Drama, mèdic
Creació: Carlos Montero
Intèrprets: Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez
Temporades: 2 Capítols: 16
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
Respira és un drama mèdic ambientat en un hospital públic de València. Hi treballa Biel, un jove resident que es deixa la pell dia rere dia, cobrint guàrdies i fent hores extra, sense importar-li l’escàs temps lliure que li queda per a gaudir de la seva vida privada. Té molt clar que és la seva vocació i que farà tot el possible per arribar a ser un metge reputat. El seu món es posa a l’inrevés quan a l’hospital comença una vaga global, sense serveis mínims.
Tot i que estan d’acord que el seu treball és essencial i rebutgen les innombrables retallades a la sanitat pública, Biel i un grup de residents dubten si unir-se o no a la vaga, perquè creuen que pot ocasionar greus conseqüències als pacients del centre sanitari. Però, qui són ells per a carregar amb aquesta gran responsabilitat?
Per Sensacine