Jocs en català: “Rescat salvatge”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Rescat salvatge”.
“Rescat salvatge” és un joc de taula, del gènere familiar, que es va començar a comercialitzar el juliol de 2025, per tant, és força nou. Consisteix en reunir i tornar al zoològic animals prehistòrics. Hi poden prendre part de 2 a 5 jugadors i està recomanat a partir dels 8 anys d’edat. El seu fabricant és Empeudejoc Edicions.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística