Rescatem el sentit del Nadal 2021

El 25 de desembre se celebra al món el Nadal, a banda de tots els llums, dels regals i dels àpats, és el moment de l’any que desperten les persones sentiments, nostàlgia, tristesa, pau, alegria, generositat, solidaritat, reconciliació, entre d’altres.

Però, a més, fa renéixer en el si familiar i entre els amics la unió, amb actituds de generositat, d’amor i de pau. ser una crida a la reflexió sobre la vida i un motiu per renovar i fer propòsits, també és una època en què s’acostuma a demanar i a gastar en tota mena de coses materials.

Assenyalen camins veritables de pau i reconciliació, ja que saben perdonar, miren amb bondat a tots i rebem la millor de les lliçons: saber somriure malgrat les dificultats. Dins de les famílies, viure el Nadal significa (bolcar-se) els uns als altres en costums que valen la pena recuperar: el pessebre, les nadales, les reunions familiars, les passejades, els gestos de solidaritat amb els veïns, i el més important les abraçades i petons que ens porten a un ambient de pau i germanor, encara que ara mateix amb això del COVID, ho tenim una mica difícil, però només fent-ho un a un amb els braços creuats, i mirant-nos ja amb només les nostres mirades, en tenim suficient.

Ja ha arribat aquest dia màgic. Màgic, perquè suposem que amb la sola arribada d’ell, tot hauria d’estar en calma, en harmonia, sense ires, sense rancúnies, amb l’ànima a la mà i el cor disposat a perdonar amics i enemics.

Truca aquesta persona, familiar o amic, a qui fa temps no veus i creus que la distància l’ha fet prescindible; potser ha estat o encara és, molt important a la teva vida però no ho vols admetre.

Busca’n el número, segurament el trobaràs a les antigues agendes que escrivíem a mà.

Aquest Nadal 2021 que un altre any més la pandèmia ha fet que molts familiars, amics i coneguts ens hagin deixat físicament, són reconfortants unes paraules de reflexió per esperar el Nadal amb el cor obert davant l’absència d’un ésser estimat.

Per això, aquest i cada Nadal que vinguin, a totes les persones que només físicament ens han deixat, fem-los més que mai un lloc al nostre cor.

Convidem-la a la festa de l’ànima i també per què no? alcem una copa per ell/ella. Sens dubte, no és absent en aquest brindis de Nadal.

Que aquest nou Nadal que s’acosta, ens trobi a tots lleugers d’equipatge, lliures de lligams, amb ganes de perdonar, d’apropar-nos, de brindar, de sentir, de compartir.

Bon Nadal 2021 a tots els del FÒRUM.ad, dins i fora que fan possible la seva feina, dia a dia, als meus lectors, del Faceboof, Twitter, us ho desitjo amb amor, companyia, alegria i pau.