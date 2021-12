Veritats i falsos mites sobre els llegums

Font molt important de proteïnes, els llegums aporten poc greix i molta fibra. A més, resulten barats i sostenibles. Malgrat totes les seves virtuts, són els grans oblidats de la dieta mediterrània per alguns mites que durant anys han existit sobre ells.

Els llegums engreixen. FALS. Aporten bastanta energia, una mitjana de 350 kcal per 100 grams d’aliment cru, encara que la manera de cuinar els llegums és el que en realitat determina el valor final del plat. No existeix cap aliment que engreixi o aprimi per si mateix, per la qual cosa dependrà de nosaltres reduir la seva aportació calòrica a l’hora de cuinar-los.

No aporten la proteïna completa. FALS. Es diu proteïna completa a la qual conté tots els aminoàcids essencials, és a dir, aquells que no podem sintetitzar i necessitem obtenir-los de la dieta. En general, els llegums com els cigrons, la soia o les mongetes aporten proteïna completa i en grans quantitats.

Els llegums poden provocar gasos i resultar indigestos. VERITAT. Els llegums contenen rafinosa, un tipus d’hidrat de carboni que no podem digerir, ja que no tenim els enzims necessaris per a fer-ho. Per a reduir aquest efecte es recomana posar-los en remull la nit anterior o preparar-los en puré.

Per Consumer/eroski.com / AMIC – Tot Sant Cugat