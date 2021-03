Repte: prepara’t per a rebre la primavera… en 6 passos!

L’arribada de la primavera és un moment veritablement especial. Marca el punt d’inflexió entre l’hivern, fred i ensopit, i les estacions de més calor, quan la naturalesa recobra la vida i els dies s’allarguen convidant-nos a esprémer-los al màxim. Això podria ser una al·legoria perfecta del que hem viscut en l’últim any: un hivern col·lectiu que, a poc a poc, intentem deixar enrere. Per això, et convidem a rebre la primavera de la millor manera i en només 6 passos. Et sumes al repte de Bellesa Activa?

Abans de posar-nos en matèria, val la pena recordar que cada estació té particularitats que influeixen directament en les nostres rutines de cura. Per exemple, són pròpies de la primavera la caiguda capil·lar i les al·lèrgies, que sensibilitzen la nostra pell. Però és també una època d’anar destapant, centímetre a centímetre, zones del nostre cos, i això també hem de tenir-ho en compte. Per a posar-t’ho el més fàcil possible, hem definit 6 àrees a tenir en compte amb l’arribada de la primavera: quatre relatives a la pell i dues al cabell. Comencem!

1. Combat la sequedat de l’hivern

Precisament perquè la primavera fa de pont entre el fred de l’hivern i la calor de l’estiu, la nostra rutina de cures sofrirà canvis al llarg de l’estació. Durant els primers dies haurem de continuar combatent els estralls de les baixes temperatures en la pell, que són una de les principals causes de la seva sequedat. A mesura que vagi arribant el bon temps, la pell anirà tornant-se més grassa, ocasionant fins i tot l’aparició de granets. Però, recorda que una pell pot ser grassa i al mateix temps estar deshidratada.

2. Cuida’t de les al·lèrgies

La primavera és l’època de les flors i també de les al·lèrgies. Segons la Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC), el 30% de la població espanyola sofreix a la primavera malalties al·lèrgiques. I és una xifra que va en augment. Aquestes al·lèrgies es tradueixen en problemes respiratoris i també dermatològics. Així, la pell pot presentar alteracions en forma de faves generalitzades, inflamació, cremor, erupcions, descamació, butllofes, etc.

Per a proporcionar alleujament a la pell, et recomanem Boira Hidratant, de Klorane. Especialment fresca, no grassa i ultralleugera, la Boira Hidratant a la Peònia es polvoritza fàcilment i permet calmar a l’instant les pells sensibles. La seva fórmula, restaura el confort natural de la pell deixant un delicat perfum amb aromes relaxants de gessamí i rosa

3. Pell a punt per a l’estiu

Per a què ens enganyarem: l’arribada de la primavera ens acosta a les tan desitjades vacances. I ja ens anem imaginant a la platja o a la piscina, lluint el tipet. Fins que arribi aquest moment, i a poc a poc, ens desfarem dels abrics, canviarem els pantalons llargs pels vestits i les faldilles, i direm hola a les samarretes de tirants. Per això, i encara que no és necessari tornar-nos boges amb l’operació bikini, sí que podem començar a treballar la nostra pell amb productes reductors i reafirmants que ens ajudin a anar agafant to.

4. Protegeix-te del sol… encara més!

Ja saps que la pell cal protegir-la del sol tot l’any. Però precisament perquè la deixarem més exposada, és important incrementar aquesta protecció. De fet, és fonamental tenir especial cura durant les primeres exposicions al sol, ja que la nostra pell no està condicionada per a la radiació, li fa falta melanina i això pot provocar al·lèrgies solars i fotoenvelliment. En aquest sentit, la nutricosmètica solar és molt recomanable per a preparar la pell i protegir-la, però això és només un complement als fotoprotectors tòpics. És a dir, no els substitueixen.

… i per al teu cabell

5. Retorna-li la vida al teu cabell

Igual que en la pell, el fred també fa malbé el nostre cabell, deixant-lo aspre, sense lluentor i trencadís. Per això, és fonamental reparar-lo des de l’interior, per a retornar-li la seva salut i vitalitat i preparar-lo per als nous agents externs als quals haurà de fer front: l’exposició al sol, a l’aigua de la mar i al clor de les piscines. Per a aconseguir-ho, hauràs d’optar per tractaments que l’hidratin, nodreixin i reparin en profunditat.

6. Frena la caiguda capil·lar

A la primavera estem molt més exposats a l’exposició solar, la qual cosa, en termes biològics, té com a conseqüència una acceleració de la renovació capil·lar amb la finalitat de protegir el nostre cuir cabellut del sol. La conseqüència física? Una major caiguda capil·lar, absolutament normal, en les següents 4-6 setmanes. Amb la finalitat d’evitar que els efectes que sofreix el nostre cos amb el canvi d’estació afectin el nostre cabell, és recomanable aportar-li de manera externa i constant nutrients necessaris per a mantenir-lo en fase anàgena, de creixement, durant el temps més gran possible.

Recorda que també és important portar una alimentació saludable, rica en aliments com: les verdures de fulla verda, especialment els espinacs, la fruita seca, com les avellanes, el salmó, l’oli de gira-sol i aliments rics en vitamina C, com el kiwi, les maduixes o la taronja.

Per bellezactiva.com