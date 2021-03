‘Raya i l’últim drac’ de Don Hall i Carlos López Estrada: Caminem junts

Disney ha insuflat vida als cinemes gràcies a l’estrena de ‘Raya i l’últim drac’ de Don Hall i Carlos López Estrada. Aquesta estrena, que disposa també de versió catalana, és en realitat una estrena simultània en sales i a la plataforma Disney+, a través d’Accés Premium amb preu addicional.

‘Raya i l’últim drac’ ens presenta el regne desunit en diverses faccions de Kumandra. Antigament, segons la llegenda, era un món plàcid i perfecte on convivien amb harmonia persones i dragons. Ara, extingits els dracs, les desavinences són per la possessió d’una pedra preciosa, una gemma blavosa, símbol del vell ordre. Però les rivalitats provoquen la trencadissa de la gemma i el retorn dels núvols foscos i malignes que converteixen en estàtua de sorra a qualsevol que entra en contacte amb ells.

A través d’un salt en el temps, Raya, una princesa petita quan es va produir la catàstrofe, és ara una jove guerrera sense regne que camina sola. Amb un fragment de gemma, i la llum que desprèn que pot repel·lir la fumarada negre mortal, empren l’heroica missió de reunificar de nou Kumandra i ressuscitar els extints dracs per l’antiga maledicció.

En un escenari que recorda els films post-apocalíptics ens trobem un món on ningú confia en ningú, on no et pots refiar de ningú ja que tothom t’enganya o et menteix a la primera de canvi. Contra l’adversitat, Raya va fent amics i companys a cada nova aventura fins a constituir una colla. La formació d’un equip per treballar plegats transmet un cant a la col·lectivitat, al caminar junts, al vell lema de que la unió fa la força.

La cinta ofereix, com no, un repertori de secundaris divertits, bàsicament animalons, com un inseparable cuc que quan s’enclosca pot ser utilitzat com a força motora, o el primer drac reviscut, Sisu. Bandejant les històries sentimentals i/o romàntiques, ‘Raya i l’últim drac’ és una fantasia tan innocent com ben distreta i simpàtica. Una col·lecció d’aventures orientals, inclosos alguns combats d’arts marcials, amb escenes plenes de colorisme. Una exhibició de treball d’animació notable i acurat deutor de la tradició, estètica i gràfica xinesa.

L’estrena de ‘Raya i l’últim drac’ arriba acompanyada també de la projecció del curt animat ‘Nosotros de nuevo’ de Zach Parrish. Es tracta d’una nova fita de Disney en el format del relat breu, el qual no arribarà a la plataforma Disney+, però, fins el mes de juny d’enguany. Una peça farcida de música funk i soul, sense diàlegs i que compta la força expressiva del mim i la gestualitat. Una genuïna píndola de la felicitat protagonitzada per un avi i la seva cuidadora de color que rejoveneixen gràcies a la música sota una pluja guaridora. Com una variació de l’emblemàtica escena de Gene Kelly ballant amb paraigua sota la pluja del genial musical ‘Cantant sota la pluja’ (1952, Stanley Donen i Gene Kelly), aquest curt transmet el mateix entusiasme i joia de viure.