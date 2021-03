Valorem els nostres pares

Sabies que hi ha pares bons i bons pares. És obvi que ser pare va més enllà dels cinc punts aquí tractats i que per més que un s’esforci és impossible ser un pare perfecte. Per això, és important ser un bon exemple per als nostres fills, un model a seguir. És important per a un nen que quan faci alguna cosa bé o compleixi un objectiu o fita això sigui elogiat i celebrat per part dels pares. Per a un pare, l’opinió que el fill tingui d ‘ell és molt important. Però si has descuidat als teus fills, un toc d’atenció és exactament el que necessites.

Pots tenir defectes, viure ansiós i estar irritat algunes vegades, però no oblidis que la teva vida és la major empresa del món. No és el mateix que hi hagi confiança i harmonia entre els pares a que el pare i la mare es contradiguin i desqualifiquin entre si. Sabem que un fill que veu la preocupació del seu pare per tot allò que per a ell és important, que busca espais per parlar amb ell, que intenta entendre’l, se sent molt més lligat a ell des del punt de vista afectiu i emocional.

I no només desitgem, sinó que ens sentim molt feliços que els nostres fills siguin millor que els seus pares. La vida no és un camí en línia recta i sempre ens trobarem corbes i grans pendents, però la vida és un aprenentatge continu. La relació entre els pares crea una atmosfera en la qual el nen creix i va formant la seva identitat. Quants pares enyoren que els seus fills siguin i arribin a assolir millors nivells que el seu progenitor.

En una era en què el consumisme ens té a tots d’ostatges en les seves gargamelles, és fàcil creure que un bon pare és aquell que li compra els últims avenços tecnològics al seu fill. Un pare és refugi segur per al fill que plora i pateix, un pare és aquell que sap escoltar i encoratjar els fills en les derrotes de la vida.

Darrere d’un home que creu en el mateix, hi va haver primer uns pares que van creure en ell. Mai et queixis del que els teus pares t’han donat, pot ser que és tot el que tenien per a tu. Tu només fallaràs, si deixes d’intentar com a pare.

Des de la nostra infància busquem un model masculí en què basar-nos per construir la nostra identitat, és en aquest moment quan el nen comença a buscar al pare, les diferències respecte als jocs i les regles es van accentuant en funció del sexe; en el nen comencen a destacar els jocs de poder i de força i se li comencen a reprimir les demandes de ser cuidat i protegit.

PARE no només és aquell que cria i engendra sinó també el que educa i orienta, perquè només educant el nen d’avui podràs exigir a l’home de demà, el millor regal d’un pare per al seu fill és una mica del seu temps cada dia, donar un bon exemple als fills no és la principal manera d’influir sobre ells, és l’única manera. Recordin que l’Amor dels Pares, és únic i és el millor llegat que poden donar als seus fills per sempre. Cal transmetre’ls que la família és un equip on tots cooperem i juguem junts.

Ser i complir les funcions de pare no ha d’esdevenir un desgast emocional i físic, és un paper únic i satisfactori.

Amb diferents modalitats, ahir o avui, pare ha estat i és un pilar en la nostra vida.

Quan si fos un tutor dels que s’usen perquè el petit arbre acabat de plantar creixi ferm i dret, aquí està per veure’ns avançar en la vida, perquè no equivoquem el camí i per entendre’ns la seva mà, tinguem l’edat que tinguem.

Molt feliç dia a tots els pares