Repte assolit: 236 donants dels 240 inscrits per a la campanya de sang amb el BC Andorra

Infografia sobre la donació de sang (brgfx/freepik)

La campanya de sang organitzada ahir pel BC Andorra al Poliesportiu, va superar la xifra de donacions de l’any passat i es bat un nou rècord, en el marc d’aquesta campanya, amb 236 donacions en total de les quals 197 són efectives i 39 són censades com a oferiment.

L’objectiu que s’havia marcat el club i la Creu Roja d’omplir un any més el poliesportiu de donants de sang s’ha complert. Des de les dotze del migdia l’afluència de donants va ser constant i, com s’esperava, va ser encara més important a la tarda tancant el dia amb 236 donacions totals. D’aquestes 106, 88 efectives i 18 oferiments es van fer a primera hora entre les 12 i les 15 hores i les altres 130 – 109 efectives i 21 oferiments – van ser en horari de tarda.

Destaca el fet que tot i que hi ha hagut cancel·lacions, els donants espontanis que es van presentar al Poliesportiu van permetre arribar gairebé al topall de les 240 donacions. De la mateixa manera, s’ha registrat també una bona dada de donants de medul·la òssia amb una vintena de persones.

S’han mantingut els donants habituals i se’n registren uns 28 de nous, com de costum molts són socis del club i familiars seus. El 56,78% eren homes i la franja d’edat entre els 25 i els 54 anys suma el gruix de les donacions amb un total de 176. Pel que fa als grups sanguinis predominants, com en les campanyes anteriors amb el BC Andorra, els més representats són els grups A i O positius.

La Creu Roja i el Banc de Sang valoren molt positivament les dues primeres campanyes de donació de sang que auguren bones perspectives per aquest 2023 i agraeixen de nou el club i el Ministeri d’esports la seva predisposició en tot moment, “així com de permetre de disposar d’un lloc tan exclusiu per dur a terme la campanya. La col·laboració amb el BC Andorra és cada any millor i ja queda clar que continuarà formant part dels futurs calendaris”.

Les pròxima crida per a donar sang està prevista sobre principis de juliol.