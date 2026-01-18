Reportatge: els banys amb esponja són una alternativa pràctica i sostenible?

En un món on cada vegada valorem més el temps, l’aigua i la sostenibilitat, moltes persones busquen maneres alternatives de mantenir una bona higiene sense necessitat de dutxar-se o banyar-se cada dia. Una d’aquestes opcions és banyar-se amb esponja (també conegut com a “rentat amb esponja” o “bany sec parcial”). Però… és realment efectiu? Quins avantatges i inconvenients té? Vegem-ho! Què és banyar-se amb esponja?
Banyar-se amb esponja consisteix a netejar el cos utilitzant una esponja, una tovalloleta humida o un drap suau mullat amb aigua (amb sabó o sense, sense necessitat d’entrar a la dutxa ni d’omplir una banyera. És una tècnica habitual en l’àmbit sanitari —per exemple, en hospitals o residències—, però cada cop més persones l’adopten a casa per motius pràctics o ecològics.
Avantatges de banyar-se amb esponja
1. Estalvi d’aigua i energia
Una dutxa de 10 minuts pot gastar entre 60 i 100 litres d’aigua. En canvi, un bany amb esponja en pot requerir menys de 2 o 3 litres. Ideal per a persones compromeses amb la sostenibilitat o que viuen en zones amb sequera.
2. Ideal per a persones amb mobilitat reduïda
Aquest mètode facilita la higiene de persones grans, amb lesions o discapacitat, que poden tenir dificultats per a entrar a la dutxa.
3. Ràpid i còmode
En pocs minuts pots refrescar-te i sentir-te net sense necessitat de preparar dutxa, tovalloles i roba nova. Perfecte per als matins amb presses o després de fer esport.
4. Respectuós amb la pell
Com que es fa servir menys sabó i aigua calenta, la pell tendeix a ressecar-se menys. A més, pots centrar-te en les zones que més ho necessiten.
Inconvenients
1. No és un substitut complet de la dutxa
Encara que sigui útil per a mantenir la higiene diària, no elimina completament la brutícia acumulada, especialment en zones amb suor o greix.
2. Risc de contaminació si no es fa bé
Les esponges poden acumular bacteris si no es netegen i s’assequen correctament. Cal rentar-los sovint i canviar-los regularment.
3. Pot resultar menys refrescant
Una bona dutxa sovint té un efecte revitalitzant que el bany amb esponja no pot igualar, sobretot després d’un dia calorós o d’exercici intens.
A banda de l’esponja tradicional, avui dia hi ha altres opcions per a la higiene sense aigua:
- Tovalloletes biodegradables o compostables, pensades per a ús corporal.
- Escumes o esprais de “bany sec”, molt utilitzats en hospitals o en activitats d’aire lliure.
- Draps de microfibra humits, reutilitzables.
- Desodorants i pols absorbents naturals, que ajuden a controlar la suor entre dutxes.