Tovalloletes humides: segures per a nadons?

Les tovalloletes humides s’han convertit en un element gairebé imprescindible en moltes llars, especialment per a famílies amb nadons. Són còmodes, ràpides i portàtils, però… realment són segures? contenen químics? Són bones per a la pell dels més petits? Les tovalloletes humides són draps suaus i lleugerament impregnats en una solució netejadora que combina aigua, agents humectants, emol·lients i, en alguns casos, conservants o fragàncies.
Estan pensades per a netejar la pell de manera ràpida i còmoda, sense necessitat de rentar-la amb aigua corrent.
S’utilitzen en diverses situacions:
- Canviar bolquers de nadons.
- Neteja ràpida de mans o cara.
- Higiene en viatges, excursions o entorns on no hi ha aigua disponible.
Avantatges
1. Pràctiques i ràpides
No necessiten aigua ni sabó, i es poden portar a la bossa per a qualsevol imprevist. Són ideals quan es viatja o en situacions d’urgència.
2. Suavitza i protegeix la pell
Les versions de qualitat contenen ingredients humectants com la glicerina o l’àloe vera, que ajuden a mantenir la pell hidratada.
3. Eviten irritacions lleus
Quan s’utilitzen correctament, poden reduir el risc de dermatitis causada per friccions amb bolquers o brutícia acumulada.
Possibles inconvenients i riscos
1. Poden contenir químics
Algunes tovalloletes inclouen conservants, fragàncies o alcohol, que poden irritar la pell sensible, especialment en nadons. És important llegir l’etiqueta i escollir opcions sense alcohol, sense fragància i hipoal·lergèniques.
2. No substitueixen completament l’aigua
Tot i que netegen bé la superfície de la pell, no eliminen completament residus o bacteris com ho faria un bany o dutxa.
3. Impacte ambiental
Moltes tovalloletes contenen plàstic en la seva composició i no són biodegradables. És millor optar per versions compostables o reutilitzables per a reduir residus.
Són bones per als nadons?
Sí, però amb precaució:
- Tria tovalloletes sense perfum, hipoal·lergèniques amb ingredients suaus.
- Evita l’ús excessiu: si és possible, combina-les amb neteja amb aigua tèbia en cada canvi de bolquer.
- Fes especial atenció a zones amb pell molt sensible o irritada; en aquests casos, l’aigua i un drap suau són més recomanables.
Consells per a un ús segur
- Guarda les tovalloletes en un envàs tancat per a evitar que s’assequin.
- Llegeix sempre l’etiqueta i evita productes amb alcohol o fragància forta.
- Si apareix irritació, vermellor o erupció, suspèn-ne l’ús i consulta amb el pediatre si és un nadó.
- Prioritza opcions biodegradables o reutilitzables per a un impacte ambiental menor.