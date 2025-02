Reobertura parcial de la carretera de la Comella el cap de setmana

Infografia mostrant les afectacions del trànsit (Comú d’Andorra la Vella)

La carretera de la Comella, que connecta Andorra la Vella amb EscaldesEngordany, s’ha reobert parcialment aquest divendres amb pas alternatiu regulat per semàfors. Els talls, per a garantir l’estabilització del talús, es reprendran dilluns vinent, entre les 9:30 i les 16:30 hores, moment en el qual es tornarà a permetre la circulació en sentit altern. La utilització d’una grua de grans dimensions en els treballs obliga a ocupar bona part de la via i impedeix el trànsit de vehicles durant la jornada laboral.

Fora de l’horari de treballs i durant els caps de setmana, el trànsit es restablirà de manera parcial, amb pas alternatiu regulat per semàfors. Els serveis tècnics supervisaran l’evolució de les obres per a garantir la seguretat de la circulació.