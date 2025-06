Rendibilitat del 9% anual en inversió en renovables

Aerogeneradors d’energia eòlica (Piyaset. iStock/GettyImages Plus)

La incertesa que sacseja actualment als mercats borsaris ha posat de manifest la necessitat de buscar alternatives d’inversió més estables i amb impacte positiu. En aquest context, plataformes com Crowmie, la Green Fintech espanyola que facilita l’accés a projectes exclusius d’inversió en energies renovables, es consoliden com una opció més segura i rendible enfront de l’alta volatilitat de la Borsa.

Les Borses tremolen per l’impacte dels aranzels

L’anomenat “dilluns negre” del ja lluny 7 d’abril, en el qual els principals índexs globals com l’IBEX 35 i el Nikkei es van desplomar fins a un 7% per temor a una recessió global, ha generat un clima d’inestabilitat entre els inversors. En els primers mesos de l’any, l’IBEX 35 ha arribat a acumular una caiguda del 12%, i experts de tot el món han llançat advertiments sobre els mercats, que sembla que anticipen una desacceleració econòmica a gran escala. Tot això a l’espera de les negociacions obertes per l’administració dels Estats Units i diferents països per a parlar sobre els aranzels imposats i suspesos durant tres mesos pels nord-americans.

Inversió sostinguda per actius reals i contractes a llarg termini

Enfront d’aquest panorama, els actius tradicionals perden atractiu per la seva exposició a riscos macroeconòmics, geopolítics i especulatius. En contrast, plataformes d’inversió com Crowmie ofereixen als inversors un model recolzat per actius reals: instal·lacions fotovoltaiques industrials a Espanya que generen energia neta i contractes estables a llarg termini. Des del seu llançament en 2023, Crowmie ha captat més de 4,5 milions d’euros en inversions i ha posat en marxa 16 projectes renovables en operació o execució, cosa que permet a empreses reduir entre un 30% i un 50% la seva factura energètica sense endeutament.

Una rendibilitat mitjana superior al 9% anual

“El context actual demostra que invertir en energia renovable a través de projectes tangibles i amb contractes PPA és molt més estable i segur que fer-ho en Borsa”, explica Fernando Dávila, CEO de Crowmie. “Els nostres projectes no estan subjectes a la volatilitat dels mercats financers, i generen una rendibilitat mitjana superior al 9% anual”.

Alternativa accessible, líquida i flexible

La plataforma, que va triplicar la seva facturació en 2024 fins a aconseguir els 240.000 euros, permet inversions des de 5.000 euros, atraient tant a particulars com a family offices i entitats financeres que busquen diversificar la seva cartera cap a actius de baix risc i alta sostenibilitat.

A més de la rendibilitat, la proposta de valor de Crowmie inclou flexibilitat i liquiditat: els inversors poden reinvertir els seus retorns o retirar-los amb facilitat, beneficiant-se de l’interès compost en un mercat estable i en creixement.

Un sector en expansió global

Tot això, en un context en el qual el sector renovable continua guanyant tracció en l’àmbit global, amb projeccions d’inversió superiors al bilió d’euros en aquesta dècada, segons l’Agència Internacional d’Energia.

“Els últims esdeveniments en els mercats financers reforcen el nostre model”, afegeix Dávila. “En Crowmie oferim inversions que combinen impacte, sostenibilitat i seguretat, alguna cosa que avui és més rellevant que mai”.

2025: internacionalització, app mòbil i més projectes solars

Amb una cartera de gairebé 600 inversors procedents de 35 països, la fintech preveu tancar el primer semestre de 2025 amb més de 25 milions d’euros en actius sota gestió, expandir-se a Llatinoamèrica i Europa, i llançar una app mòbil per a facilitar la gestió de les inversions.

“Afrontem 2025 com un any de consolidació i creixement internacional, amb l’objectiu clar de liderar la transició energètica mentre democratitzem l’accés a inversions sostenibles i rendibles”, conclou el CEO de Crowmie.