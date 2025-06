Nutricosmètics per a potenciar la teva bellesa des de dins

Una dona jove prenent un nutricosmètic (Belleza Activa)

Els nutricosmètics s’han convertit en grans aliats per a cuidar la pell, els cabells i les ungles des de dins. Càpsules, pólvores o gominoles amb col·lagen, àcid hialurònic, biotina o antioxidants prometen millorar la hidratació, la fermesa o la lluentor capil·lar… però per a notar resultats, és clau saber com prendre els nutricosmètics de manera correcta.

Més enllà de triar un bon producte, l’èxit està en la constància, el moment adequat de la presa i l’estil de vida que l’acompanya. Aquí t’expliquem com integrar-los amb eficàcia en la teva rutina diària perquè realment marquin la diferència.





Sigues constant i dona’ls temps

Un dels errors més comuns és esperar resultats immediats. Els nutricosmètics no són solucions exprés, sinó tractaments de fons. Necessiten un temps mínim d’entre 6 i 12 setmanes per a començar a mostrar efectes visibles. Els que actuen més aviat són els solars, que es recomana començar a prendre’ls entre 2 i 4 setmanes abans de l’exposició solar intensa (platja, muntanya, viatges, etc.) i mantenir la presa durant tot el període.

L’important és la constància: pren la teva dosi cada dia, a la mateixa hora si és possible. Saltar-te dosis amb freqüència pot fer que perdis efectivitat i no aconsegueixis els resultats desitjats.





Tria el moment del dia adequat

Depenent del tipus d’actiu, hi ha millors moments per a la seva absorció:

– Solars: al matí, amb el desdejuni o en dejú. El cos està més receptiu i es maximitza l’absorció dels antioxidants.

– Col·lagen i àcid hialurònic: millor al matí, en dejú o abans del desdejuni, ja que el sistema digestiu està més receptiu.

– Antioxidants (com a vitamina C o resveratrol): també al matí, per a protegir la pell de l’estrès oxidatiu diari.

– Nutricosmètica capil·lar (biotina, zinc, vitamines B): sol prendre’s amb els menjars principals per a millorar la seva absorció.

Sempre consulta les instruccions del fabricador, ja que alguns suplements tenen indicacions específiques.





No els prenguis pel teu compte: assessora’t

Encara que siguin de venda lliure, no tots els nutricosméticos són adequats per a tothom. Si estàs embarassada, en període de lactància o prens medicació, consulta amb el teu dermatòleg, farmacèutic o nutricionista abans de començar.

També és important evitar prendre diversos productes amb els mateixos ingredients actius per a no duplicar dosis sense voler.





Acompanya’ls amb bons hàbits

Els nutricosmètics no substitueixen una dieta equilibrada ni un estil de vida saludable. Per a potenciar els seus efectes:

– Beu almenys 1,5-2 litres d’aigua al dia.

– Mantingues una alimentació variada, rica en fruites, verdures, proteïnes i greixos saludables.

– Protegeix la teva pell del sol diàriament, fins i tot a l’hivern.

– Descansa prou i redueix l’estrès, ja que afecta directament la pell i als cabells.

