Substitució d’equips antics: eficiència i estalvi

Una dona canvia el seu aparell d’aire condicionat (AMIC)

La substitució d’equips antics per dispositius eficients és un pas clau per a empreses i llars que busquen reduir costos i la petjada ambiental. En un context de crisi climàtica i preus energètics elevats, modernitzar la tecnologia no és només una opció, sinó una necessitat.

Per què canviar els equips?

Estalvi energètic: Els dispositius nous (neveres, sistemes de climatització o maquinària industrial) consumeixen fins a un 60% menys d’energia, segons l’IDAE. Això es tradueix en factures més baixes a mitjà termini.

Menys emissions: Equips amb certificació A+++ o Energy Star redueixen les emissions de CO2, contribuint a la lluita contra l’escalfament global.

Augment de productivitat: En entorns laborals, la tecnologia moderna minimitza els temps morts per avaries i ofereix funcions més precises.





Com abordar la transició?

Fes una auditoria: Identifica quins equips són menys eficients (ex: calderes de més de 10 anys o il·luminació incandescent).

Prioritza inversions: Comença pels dispositius que més energia consumeixin. En llars, la nevera representa el 30% de la despesa elèctric.





Per Tot Sant Cugat