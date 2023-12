Rehabilitació de l’església de Santa Bàrbara per a millorar les humitats i conservar els fonaments i murs

Església de Santa Bàrbara, a la parròquia d’Ordino (SFGA)

El Govern ha adjudicat els treballs de rehabilitació de l’església de Santa Bàrbara, a la parròquia d’Ordino, per 83.031 euros, a l’empresa Constructora Hundeka, SLU. L’objectiu de les obres, amb un termini d’execució de dotze setmanes, és millorar les condicions generals de salubritat i conservació dels fonaments, els murs, la coberta, els tancaments i els revestiments, així com renovar el servei d’electricitat i d’il·luminació de l’església.

Per tal de dur a terme els treballs previstos, l’Executiu també ha signat un nou conveni de bon veïnatge amb la propietat del prat de Santa Bàrbara, adjacent a l’església, per a instal·lar-hi una cambra ventilada i poder resoldre el problema d’humitats existent al monument. Aquest conveni, de temps indefinit i sense cap cost, substitueix el signat el 2002, quan es va instal·lar en aquest terreny un sistema de drenatge per a les humitats, una solució, però, que no ha pogut esmenar el problema.

L’església va ser restaurada entre els anys 1997 i 2003, però, la seva situació geogràfica fa necessari millorar la impermeabilització i restaurar l’estat general de tots els revestiments. Santa Bàrbara és una petita església aïllada d’època barroca, declarada Bé d’Interès Cultural el 2003, situada a la cruïlla on hi havia la desviació del brancal de l’antic camí ral d’Ordino. Per les seves formes arquitectòniques resulta un clar exemple de la religiositat popular als segles XVII i XVIII al Principat.