Regulen les instal·lacions de mineria de criptoactius per a mitigar l’impacte sobre el sistema elèctric

S’ha aprovat el Decret que dona llum verda al Reglament relatiu als requisits de les instal·lacions de mineria de criptoactius en allò referent al seu impacte sobre el sistema elèctric. Les noves activitats que possibilita la llei requereixen una gran capacitat de computació i, en conseqüència, demandes també d’un gran consum elèctric.

Per aquest motiu, el reglament té per objectiu protegir el sistema elèctric nacional, sense perjudicar la integració dels criptoactius dins dels seus usos i activitats particulars. El text validat aquest dimecres dona resposta a la Llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain que el Consell General va aprovar fa unes setmanes.

“Un alt nivell de demanda d’energia elèctrica pot tenir un impacte molt significatiu per al sistema elèctric andorrà, atès que implica un augment molt important de la demanda en un període de temps molt curt”, ha ressaltat la ministra Sílvia Calvó.

A més, també ha apuntat que la xarxa elèctrica d’Andorra, com la de qualsevol país, està dimensionada per a atendre la demanda existent i els increments previsibles deguts al creixement de l’activitat econòmica i del grau d’electrificació, i que un increment important a curt termini no previst, com el que pot derivar de la instal·lació de granges de mineria de criptoactius, podria ocasionar problemes i tensions sobre la xarxa.

Per aquests motius, el reglament estableix un seguit de requisits proporcionals a la capacitat de la instal·lació, i alineats amb els requisits tècnics necessaris per a assegurar la viabilitat tècnica i econòmica del sistema elèctric. Així, el Registre administratiu d’instal·lacions de mineria de criptoactius s’integra al Registre energètic nacional.

El criteris que tindrà l’operador del sistema elèctric per a emetre el seu informe seran:

a) Per a potències superiors a 25 kW i inferiors o iguals 250 kW: l’operador del sistema elèctric emet un informe en què valora l’impacte de la potència sol·licitada en la disponibilitat de la xarxa del barri o la zona afectada i un còmput global i separat per companyia distribuïdora de la quantitat total de potència contractada i energia prevista, comparada amb la potència i energia total. L’informe és favorable si aquesta quantitat no supera un 1% de l’energia prevista. Aquest percentatge pot ser revisat mitjançant ordre ministerial, a proposta de l’operador del sistema elèctric.

b) Per a potències superiors a 250 kW i inferiors o iguals a 1.000 kW: l’operador del sistema elèctric emet un informe en què valora l’impacte de la potència sol·licitada en la disponibilitat de la xarxa del barri o la zona afectada i un còmput global i separat per companyia distribuïdora de la quantitat total de potència contractada i energia prevista, comparada amb la potència i energia total. L’informe és favorable o favorable amb condicionants si aquesta quantitat no supera un 2% de l’energia prevista. Aquest percentatge pot ser revisat mitjançant ordre ministerial, a proposta de l’operador del sistema elèctric.

c) Per a potències superiors a 1.000 kW: l’operador del sistema elèctric emet un informe en què valora si es pot justificar la disponibilitat d’energia, l’autoproducció d’energia, el baix impacte en la xarxa elèctrica i la manca d’afectació que pot suposar el cost de l’energia a la resta de clients d’Andorra. L’informe de l’operador del sistema elèctrica és desfavorable si el promotor no acredita suficientment els punts anteriors.