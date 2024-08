Recta final per a Roger Puig a Xile amb el primer bloc de tècnica

Pol Aguilà i Roger Puig a Xile (FAE)

L’esquiador de para esquí, Roger Puig, entrena a Xile des de mitjans d’agost i ho fa incidint en les disciplines tècniques. L’andorrà tornarà al Principat el 3 de setembre havent realitzat dos blocs d’eslàlom i dos de gegant. “Ja hem realitzat dos blocs d’eslàlom i un de gegant, els últims tres dies farem el segon bloc de gegant i possiblement algun dia de supergegant, perquè del 23 de setembre al 15 d’octubre tornarem a Xile a entrenar velocitat i, a més, tindrem dues curses de supergegant els dies 27 i 28 de setembre”, ha explicat Roger Puig des d’El Colorado (Xile).

“Els dos blocs d’eslàlom han anat molt bé, també el de gegant. Els primers blocs d’eslàlom i de gegant van ser d’introducció, amb lliure, traçat fàcil. El segon bloc d’eslàlom ja ha estat amb traçat i crono, i farem el mateix amb el segon bloc de gegant”, ha dit l’andorrà.

Aquestes setmanes d’entrenaments han estat productives pel Roger, que entrena amb el tècnic Pol Aguilà. “Les condicions d’entrenament han estat molt bones. Els primers dies vam agafar jornades de cel tapat, amb la neu una mica tova perquè nevava i no acabava d’endurir per la nit, però després ja ha estat fent molt bons dies, per la nit gelava i hem tingut una neu de molt bona qualitat”, ha manifestat Puig.

Roger Puig es troba en un ambient total d’esquí de competició, envoltat d’equips d’altíssim nivell. “Estem veient molts equips de Copa del Món, hi ha alguns equips para, però estem repartits, alguns a Valle Nevado, altres a La Parva, nosaltres a El Colorado. Són estacions que estan enganxades. Hi ha també equips de Copa del Món d’esquí alpí com el de la Mikaela Shiffrin, l’equip d’homes de velocitat dels Estats Units, el d’Eslovènia que s’allotja on estem nosaltres, i la veritat és que a aquesta estació hi ha molts esquiadors i molt nivell. És un bon lloc on entrenar perquè no es fan cues, pots entrenar on vulguis i hi ha una qualitat de neu molt bona perquè els hi ha nevat molt. Esperem que aquest any a Andorra sigui el mateix”, ha afirmat Puig, immers ja en el segon bloc de gegant amb què tancarà 20 dies a Xile.