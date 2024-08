És molt un salari mínim de 1.500 euros? Les negociacions, després de Meritxell

Un treballador en una jornada de feina (arxiu)

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) considera que la proposta dels sindicats d’establir un salari mínim de 1.500 euros és de màxim. Aviat es reprendran les negociacions per a l’augment de sou de l’any 2025 i la patronal considera que s’ha de tracta sector per sector. Per a la CEA, augment de sou, sí, tot i que s’ha de discutir com; ara bé, salari mínim, com reclama la Unió Sindical, de 1.500 euros, no, perquè és una posició de màxim.

Aquesta seria la seva posició en la negociació amb els sindicats sobre els increments salarials de 2025. La Confederació Empresarial considera que l’augment s’ha de tractar en funció de cada sector perquè hi ha realitats molt diferents.

Després de Meritxell es reprenen les reunions del Consell Econòmic i Social (CES), que aplega les dues parts, amb la supervisió del Govern. Per ara, les posicions es mantenen molt allunyades i des de la Unió Sindical no descarten que torni a ser l’Executiu qui ho hagi de decidir.