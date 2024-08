L’EOI de la Seu d’Urgell obre les preinscripcions per al curs 2024-2025

Cartell anunciant les preinscripcions per al curs 2024-2025 a l’EOI de la Seu

L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de la Seu d’Urgell obre el període de preinscripció per a matricular-se a alguna de les diverses formacions que ofereix de cara a aquest nou curs 2024-2025. El tràmit es podrà fer des d’aquest dilluns 2 de setembre i fins al dia 9 de setembre. La novetat principal d’enguany és que l’EOI urgellenca impartirà cursos de català de cara a obtenir el Certificat C2, atesa la demanda que hi ha actualment per a disposar d’aquesta acreditació de nivell en la llengua catalana. Aquesta formació es podrà fer tant de manera presencial com semipresencial.

Paral·lelament, l’escola d’idiomes continua amb la seva oferta de cursos d’anglès, que permeten igualment obtenir certificats oficials. De manera presencial, es pot fer els nivells A1, A2, B1, B2.1 i B2.2. I en format semipresencial, els nivells A2, B1, B2.1, B2.2 i C1.

L’oferta de l’EOI es completa amb l’apartat de francès, en què en format presencial es pot estudiar per als nivells A1 i A2; i en semipresencial, per a B1, B2.1 i B2.2.

Les persones interessades es poden posar en contacte amb el centre a través del web www.eoilaseu.cat, al telèfon 973 35 44 46 o bé adreçant-se a les instal·lacions del carrer Capdevila 29 (1r pis), que formen part del Centre Cultural Les Monges. L’EOI també compta amb perfil propi a Instagram i Twitter.