Títol: Reclutas
Durada: 60 minuts
Gènere: Comèdia, drama
Creació: Andy Parker, Norman Lear
Intèrprets: Miles Heizer, Liam Oh, Vera Farmiga
Temporades: 1 Capítols: 8
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
Inspirada en l’autobiografia de Greg Cope White, The Pink Marine, la sèrie s’ambienta en l’exigent món del Cos de Marines dels Estats Units el 1990, quan encara no s’acceptava persones homosexuals. Segueix la història d’un jove sense rumb que no ha mostrat la seva identitat i del seu millor amic, fill d’un marine condecorat.
Tots dos hauran de fer front a les proves del camp d’entrenament, ple de perills emocionals, on sorgiran llaços inesperats i el descobriment de si mateixos en un entorn una mica hostil.
Per Sensacine