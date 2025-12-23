La “Vila Europea del Nadal”: què és i per què és important

La «Vila Europea del Nadal» (en anglès European Village of Christmas) forma part d’una distinció anual, la més gran organitzada per la Christmas Cities Network, una entitat sense ànim de lucre que promou el reconeixement de municipis europeus per les seves propostes nadalenques.
Què és exactament
- És una de les tres categories del reconeixement anual: “Capital Europea del Nadal” (ciutats grans), “Ciutat Europea del Nadal” (ciutats mitjanes) i “Vila Europea del Nadal” (pobles petits).
- L’objectiu principal és valorar aquells municipis que despleguen un model nadalenc inspirador, amb activitats, cultura, enllumenat i dinamització social al voltant del Nadal.
- Les candidatures són obertes a municipis de tots els països de la Unió Europea, però també inclouen altres territoris com Andorra, Islàndia, Mònaco, Noruega, Suïssa i el Regne Unit.
- La inscripció és gratuïta.
- Hi ha un jurat internacional format per experts de diversos països, que avalua cada proposta segons criteris com la cultura, la participació local, la sostenibilitat i la tradició nadalenca.
- El termini per a presentar la candidatura per a l’edició 2026 va ser de l’1 de març al 31 d’octubre de 2025.
- Les ciutats guanyadores (una per cada categoria) poden utilitzar el títol (“European Village of Christmas”, per exemple) i el logotip oficial en els seus documents i comunicacions.
- L’acte de lliurament es fa en una cerimònia amb patrocini rellevant (més enllà de les administracions locals) i compta amb alta representació institucional.
Com són les candidatures
- Els municipis que volen optar a la “Vila Europea del Nadal” han de presentar un projecte concret: no només decoracions, sinó un pla d’activitats per a tot el període nadalenc.
- Aquest projecte pot incloure mercats nadalenques, tallers, espectacles, il·luminació, participació ciutadana, decoració, accions sostenibles, etc.
- Es valoren aspectes com la innovació, la preservació del patrimoni local, la implicació de la comunitat i la capacitat de crear una experiència nadalenca singular i atractiva.
- Els candidats envien la seva proposta per correu electrònic (segons la convocatòria) i han d’incloure dades de la ciutat/poble, un resum del projecte, objectius, pressupost estimat i com pensen implicar la ciutadania.
- El jurat estudia totes les candidatures i fa la seva deliberació en un període establert (per exemple, per a 2026 l’avaluació va del 1 al 8 de novembre de 2025).
Guanyar el títol de “Vila Europea del Nadal” pot oferir diversos avantatges:
- Turisme: rebre aquest reconeixement atrau visitants interessats en experiències nadalenques espectaculars.
- Impacte econòmic: més turisme significa més activitat local, sobretot per als comerciants, artesans i restauradors del poble.
- Visibilitat internacional: el títol es fa servir en materials de promoció, atraient l’atenció de mitjans internacionals.
- Reforç de la cohesió local: la preparació del Nadal —mercats, esdeveniments, decoracions— sovint implica la participació de la comunitat, associacions i entitats locals.
- Intercanvi de coneixement: formar part de la xarxa Christmas Cities Network permet aprendre d’altres ciutats i pobles, compartir idees i bones pràctiques.
- Sostenibilitat i innovació: moltes candidatures inclouen projectes per fer que la celebració nadalenca sigui més sostenible, cosa que pot beneficiar també des del punt de vista mediambiental.
El poble guanyador de la categoria vila per al 2025 és Noja, a Cantàbria, amb menys de 10.000 habitants.