Jocs en català: “Anem a Betlem”

Tauler de joc d'"Anem a Betlem" (Gencat.cat)
El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Anem a Betlem”.

Aquest joc de taula, del gènere familiar, consisteix a sortir d’un punt per a arribar a Betlem i veure el pessebre. S’avança per caselles i a cada una hi ha quelcom a fer. A poc a poc i fent camí el primer que arriba, guanya. Hi poden prendre part de 2 a 8 jugadors, el fabricant és Teixuva i el joc està recomanat a partir de 5 anys. Es tracta d’un joc ben nou perquè ha començat a comercialitzar-se des d’aquest novembre de 2025.



