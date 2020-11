Raul Ferré (Speed Car) campió d’Espanya de Muntanya cat.II

Raul Ferré, pilot oficial Speed Car 2020, ha aconseguit el títol de campió d’Espanya de Muntanya (CEM) de la cat.II, després de protagonitzar dues excel·lents actuacions a la I Pujada Bolulla-Tàrbena i a la Pujada a l’illa d’Eivissa 2020, les dues proves que han configurat el calendari del CEM 2020.

A priori, el pilot del Programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra no tenia en la seva agenda debutar en el campionat espanyol de l’especialitat. D’aquesta manera comentava com es va produir el canvi: “Vam parlar amb Speed Car i, sobretot ells, veien que tenia possibilitats d’estar entre els millors de certamen. Pel fet que la temporada anava avançant de manera molt atípica, vam decidir emprar el pressupost previst per a les proves del català, objectiu inicial de l’any, per a afrontar el nou repte i la veritat és que estic molt content amb el resultat final”.

A més Ferré afegia: “Està sent un any en què hem hagut d’anar improvisant. En principi no volíem anar als campionats d’Espanya i França i al final hem demostrat que podem competir amb els millors pilots de tots dos campionats. Repeteixo que estic molt satisfet de com s’han desenvolupat les proves, el Speed Car ha funcionat d’allò més bé i la meva adaptació a la mecànica i a l’equip cada dia és millor. Agraeixo l’esforç que han fet tant els espònsors, com Seepd Car i Pep Motor, a més de la confiança que han dipositat en les meves possibilitats”.

Per a posar el tancament a una temporada tan complicada com està sent la del 2020, a Raul Ferré li queda el doble meeting, que es disputarà l’últim cap de setmana de novembre (dies 28 i 29). El nom de la prova és La Pujada 2020 – Memorial Lluis Costa, sent l’Escuderia Penedes i +Gas Factory els organitzadors, i la localitat de Santa Maria de Villalba el nucli de les curses en les dues jornades. Destacar que seran les úniques proves vàlides per al català de Muntanya del 2020.