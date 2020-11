Maria Solé, protagonista del següent concert al Cambra Romànica

Dissabte 21 de novembre, a les 17h a Sant Serni de Canillo, continua el V Cicle Cambra Romànica amb el cinquè dels concerts previstos que serà protagonitzat per Maria Solé, mezzo-soprano i jove promesa andorrana.

La cantant estarà acompanyada del pianista Nicolas Licciardi, que ja ha actuat al cicle Cambra Romànica en altres ocasions. Ambdós ens oferiran un recital de cant en el que s’inclouran peces franceses de compositors com Massenet, Fauré o Berlioz, i una segona part amb àries d’òperes de Mozart, Vivaldi o Saint-Saëns, per acabar amb peces tan populars com el My Fair Lady el musical de 1964 protagonitzat per Audrey Hepburn.

Maria Solé, formada al cor dels Petits Cantors d’Andorra amb Catherine Metayer, és el primer cop que actua en solitari a Andorra però se l’ha pogut veure en vàries produccions operístiques d’Andorra Lírica. El cant és un format de música de cambra que sempre ha tingut molt bona acollida al cicle Cambra Romànica i aquest concert no n’és una excepció ja que les entrades es troben esgotades des del primer dia.

L’aforament limitat per tal de respectar les mesures sanitàries vigents i es podrà visualitzar en directe a les 17h pel canal de YouTube de l’associació (https://youtu.be/6LObKuE0M24).