Retiren 5 tones de residus en quatre accions de neteja dels rius del Pallars Sobirà

Les quatre accions de neteja organitzades a finals d’octubre en el marc de la IniciativaRius, amb el suport del Parc Natural de l’Alt Pirineu, han aconseguit eliminar 5.500 kg de deixalles al voltant dels rius del Pallars Sobirà. La iniciativa, liderada per l’Associació Esportiva Pallars per contribuir a preservar aquests espais i conscienciar la ciutadania, es considera tot un èxit. El projecte ha comptat amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, que ha aportat material en el marc del projecte ‘Let’s Clean up Europe’.

En concret, els residus retirats es distribueixen de la següent manera: 1.000 kg de fracció resta; 4.000 kg de ferralla; 100 kg d’envasos; 10 kg de paper; 30 kg de vidre; 100 kg de fusta; 10 kg de plàstics contaminats i un extintor; 60 kg de runa; 3 neumàtics.

Després de retirar-los, el gruix dels residus es van exposar del 20 al 30 d’octubre al centre de la plaça Caterina Albert de Sort, amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania de la importància d’aquesta problemàtica i el seu impacte en els rius. Posteriorment, el servei de recollida de residus municipals del Consell Comarcal del Pallars Sobirà es va encarregar de transportar-los als diferents gestors de residus autoritzats per fer el tractament adequat en cada cas.

Una xarxa permanent de voluntariat

A més de retirar del medi les més de 5 tones de residus, el projecte ha aconseguit crear una xarxa de voluntariat amb més de 130 persones inscrites, amb voluntat de permanència per a l’organització d’accions futures. S’espera, així, contribuir a preservar els seus boscos de ribera, perquè són hàbitats cabdals d’interès comunitari per a la UE, i acullen espècies amenaçades com la llúdriga i l’almesquera.

Les accions han comptat amb la implicació de grups escolars i voluntaris. El dia 20 d’octubre, la jornada va voler servir per conscienciar els més petits. Hi va participar el Col·legi Àngel Serafí Casanovas de Sort, de l’Escola CEIP d’Alins i CEIP Minairons de Ribera de Cardós. Distribuïts en petits grups, van fer accions de neteja a diversos punts del Noguera Pallaresa al seu pas per Sort, al Noguera de Vallferrera, i al Noguera de Cardós, respectivament. Dos dies després, l’acció es va traslladar a diversos punts del Noguera de Tor i al Noguera de Vallferrera al municipi d’Alins, amb la participació de joves i tutors del mòduls esportius de l’Institut Hug Roger III i grups de voluntaris. El 24 es va organitzar l’acció més contundent, amb neteges coordinades en diversos trams del Noguera Pallaresa entre Llavorsí i el congost de Collegats, amb la participació de prop d’un centenar de persones. Finalment, el 31 d’octubre, l’acció es va centrar a la Vall de Cardós, en diversos trams del Riu Noguera de Cardós (Voltants de Lladorre, Central de Tavascan i tram de Ainet de Cardós a Ribera de Cardós).

El parc natural aporta 7.100 euros

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha volgut posar el seu granet de sorra a la iniciativa i ha aportat una subvenció FEADER de més de 7.100 euros.

L’Associació Esportiva Pallars ha estat pionera en la neteja del riu Noguera Pallaresa. Des del 2005 organitza accions de neteja al tram clàssic i comercial de la Noguera Pallaresa, des de Llavorsí fins a l’Argenteria (entrada al congost de Collegats). Ara, gràcies al projecte IniciativaRius i l’aportació del parc natural, les accions es podran estendre a més rius de la comarca. Hi col·laboren també el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, els ajuntaments de Sort, Alins, Lladorre i Vall Cardós, Endesa, Rafting and Company, The River Guides, el Cos d’Agents Rurals i el Cos de Bombers.