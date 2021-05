Raül Ferré al podi de la Subida al Fito

El pilot de l’ACA Esport, que compta amb el suport del programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), Raül Ferré (Silver Car CS) va estar al podi final (2a posició) de la categoria II del Campionat d’Espanya de Muntanya (CEM), a la 49a Pujada Internacional al Fito. Per la seva part Edgar Montellà (Silver Car S3), va aconseguir la 4a plaça en la categoria III. La pujada, que té el seu nucli central en Arriondas (Astúries), va donar el tret de sortida al CEM, a més de ser vàlida per a l’europeu de l’especialitat.

Gerard de la Casa, que debutava als comandaments del Ford Fiesta ST, no va tenir el seu millor cap de setmana en terres asturianes. En la primera pujada vàlida per a la classificació final va patir una espectacular sortida de carretera que el va obligar a passar per l’Hospital d’Arriondas (canell dret trencat), i en conseqüència va haver de deixar per a una millor ocasió la seva lluita per una posició d’honor en la Pujada al Fito.

En el Campionat d’Europa, absent Simone Faggioli, Christian Merli clar vencedor i Ferré cinquè

Raül Ferré (Silver Car CS) va ser l’únic representant en les classificacions finals de la 49a Pujada Internacional al Fito, entre els pilots que disputaven l’europeu de l’especialitat. El pilot de Silver Car es va situar entre els cinc millors de la categoria II i tercer de classe (CN-SC).

En aquesta ocasió, el duel tan esperat entre Faggioli i Merli no es va poder dur a terme a causa d’una indisposició física del pilot italià que el va obligar a deixar l’escenari de la pujada després de la primera jornada. Javi Villa (BRC BR53) i el pilot francès, Sebastien Petit (Nova NP01-2), van acompanyar a un Christian Merli (Osella FA30) molt superior, en el podi la categoria II, del certamen europeu.

Al Principat d’Astúries, la pluja protagonista

Com de costum, la pluja estava “convidada” a l’esdeveniment i no va faltar a la cita, encara que també és cert que no ho va fer ni amb la intensitat ni amb la insistència que marcaven les previsions, sobretot, durant la jornada del dissabte. Així doncs les pujades d’aquesta primera jornada es van disputar amb l’asfalt, més o menys, mullat, circumstància que va provocar inquietud al parc d’assistència i més d’un esglai als participants mentre completaven les diferents mànegues.

No va millorar la situació durant el diumenge. Va estar plovent en l’escenari de la prova fins abans d’iniciar la competició així doncs, l’asfalt continuava sent una dificultat afegida per als equips que van continuar competint durant aquesta segona jornada. L’asfalt es va anar assecant a mesura que avançava el dia, però va continuar lliscant molt.

Opinions dels protagonistes

Categoria III (“barquetes”). Raül Ferré (Silver Car CS). En el top5 del Campionat d’Europa. El pilot de l’ACA Esport es va mostrar molt satisfet de la seva primera participació en el Fito, a més, competint per primera vegada al volant de la barqueta de Silver Car.

En el CEM, els rivals a batre eren l’actual campió i un excampió d’Espanya de la categoria, Javi Villa i Joseba Iraola respectivament. Ferré es va acostar a Villa en les pujades inicials de carrera, mentre que Iraola només va poder acabar la primera mànega d’entrenaments del dissabte, problemes en la centraleta electrònica de la seva Norma M20FC, el van deixar fora de la pujada.

Així doncs l’objectiu amb el qual Ferré i el seu equip es van desplaçar a Arriondas es va complir amb escreix: “Si fa un parell de setmanes m’haguessin ofert aquest resultat, l’hauria signat sense dubtar-ho. Estar just per darrere de Javi Villa en el Fito i entre els cinc més ràpids de l’europeu és un excel·lent resultat”.

Ferré també destacava com s’ha aconseguit aquest resultat: “Era la primera carrera que fèiem amb la barqueta de Silver Car i a més en un recorregut tan exigent com el Fito. La mecànica ha funcionat de manera impecable en un cap de setmana que la climatologia ha complicat molt, a més l’asfalt en la part final estava molt brut, semblava un circuit de rallycross, malgrat tot el ritme ha estat molt alt”. A més afegia: “En l’última pujada hem sortit amb un setup que, potser, no era el més apropiat i hem decidit no arriscar. En la resta de les pujades hem estat a prop de Villa i de manera regular entre els quatre millors del certamen europeu”.

És evident que la valoració de Ferré sobre la seva participació en el Fito 2021 és molt positiva: “Sens dubte, estem molt contents de com s’ha desenvolupat el cap de setmana a Astúries. Amb només dos anys d’experiència en el món de l’automobilisme, crec que el resultat aconseguit és immillorable. Repeteixo, estic molt content de com han anat les coses, la marca està contenta amb mi és a dir que més no es pot demanar. Agrair el suport que tinc dels meus patrocinadors, avui han fet història amb mi. L’ambient de carreres que hi ha en el Fito és impressionant, els aficionats en tot moment m’han donat suport”.

Categoria III (CM-Promoció). Edgar Montellà (Silver Car S3). El podi es va escapar, però el pilot d’EM Motorsport és optimista. En finalitzar la seva participació en la present edició de la Pujada al Fito, Montellà es mostrava satisfet en línies generals de la seva actuació en la sempre complicada muntanya asturiana.

Aquestes eren les seves paraules abans de retirar el seu CM del parc tancat final: “En general ha estat un cap de setmana positiu, només em retrec a mi mateix el pilotatge de la segona pujada de carrera que ha estat nefast. He comès diversos errors que m´han costat la pèrdua d’uns segons molt valuosos. He perdut la tercera posició del podi que, en principi, semblava possible. He recuperat diverses posicions en l’última pujada, però … M’han faltat 3”. De cara a la classificació provisional de certamen no és un mal resultat, hem començat sumant i caldrà veure si els que estaven avui en el Fito estaran en les següents proves”.

Amb tot, Montellà és conscient que és important millorar les seves prestacions: “En aquest cas ens ha faltat regularitat en la segona pujada. És un factor a millorar, haurem d’estar més concentrats i no cometre aquests errors, aquest serà un objectiu complir. No hem començat el CEM al 100%, però sóc optimista a agafar el millor ritme molt aviat”.

Categoria I (“Vehicles carrossats”). Gerard de la Casa (Ford Festa ST) out tot just començar. El pilot de Gedith Center es va desplaçar a Arriondas amb pocs quilòmetres al volant del nou Ford Fiesta ST, però convençut que podia completar una bona actuació en un traçat sempre difícil que enguany, no és la primera vegada, la climatologia s’ha encarregat de complicar una mica i l’asfalt, que per si mateix és lliscant, quan està humit es converteix en una pista de patinatge.

De la Casa va començar a bon ritme en les dues mànegues que va poder disputar amb normalitat, era evident que la seva intenció era d’anar de menys a més, però en la primera de carrera, última del dissabte, es va produir l’esmentada sortida de carretera. Com bé comenta el pilot andorrà, recuperar-se i continuar donant gas és l’opció.

Els equips que tenen el Campionat d’Espanya de Muntanya com a objectiu de la temporada 2021, s’hauran de desplaçar a les Illes Canàries, en concret a Tenerife, per a participar en el segon acte del certamen. La 12a Pujada a Guia de Isora es disputarà el primer cap de setmana de Juny (dies 5 i 6), prova organitzada per l’Escuderia Tance Isora Motorsport i amb la localitat que dóna nom a la pujada (Guia de Isora) com a centre d’operacions de l’esdeveniment.