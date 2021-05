Idees decoratives per al dormitori d’adolescents

Un dormitori personalitzat és fonamental per a les noies adolescents, ja que és el lloc on poden mostrar la seva personalitat i els seus gustos. Tot seguit trobaràs algunes idees perquè el dormitori de la teva filla adolescent es converteixi en un dormitori envejable i ple de personalitat.

És una bona idea que consideris mobles que siguin versàtils perquè funcionin de la mateixa manera a mesura que vagi creixent. Intenta evitar els mobles infantils i que siguin més neutres.

Pel que fa als colors, les parets blanques són el teló de fons perfecte per als accents decoratius acolorits en un dormitori adolescent. Un cobertor estampat en blau i coixins vibrants poden ressaltar en el llit; una cadira de plàstic modelat en rosa xiclet enamora així com una segona tauleta de nit. Els mobles i accessoris blancs aprofiten al màxim l’espai petit creant un ambient obert i airejat.

D’altra banda, podria dir-se que les millors habitacions per a adolescents poden acomodar a amics. Per a això es pot comptar amb un còmode sofà sense marc compost per coixins d’inspiració marroquina. Dos tamborets coberts de pell de Mongòlia creen més llocs per a asseure’s…

També és essencial tenir molt d’espai d’emmagatzematge. Pots crear un racó amb emmagatzematge intel·ligent. Per exemple, una prestatgeria personalitzada, una còmoda petita, un llit canapè, etc.

Ja teniu idees per a una bona habitació!

Per Tot Sant Cugat

Font: Decoracion2.com