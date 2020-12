Què som? De quina pasta estem fets? Recentment vaig llegir la següent frase: “Si et diuen boig per seguir els teus somnis, demostra’ls que lo teu no té cura…”

Aquesta i altres frases m’han portat a reflexionar sobre mi mateix i aquelles persones; que de manera perseverant si ho mirem positivament o obsessivament si ho mirem de manera negativa; no deixem de seguir els nostres somnis. Per què els seguim? Per què ens arrisquem? Per què malgrat estavellar-nos o caure’ns tornem?

Per… superació, masoquisme, il·lusió, cerca d’èxit, de felicitat? Segur que si aprofundeixes en la teva reflexió apareixerà la teva resposta. Si fas aquesta reflexió potser puguis apartar-te del camí en el qual estàs. O tal vegada t’ocorre com a mi.

Fins i tot estant en moments difícils trobar la resposta a aquesta pregunta potser en lloc d’apartar-te del camí et doni més motius per a continuar en ell. Tal vegada trobar la resposta no farà que canviïs els teus somnis però si el camí per a arribar a aquests.

La felicitat està en el nostre interior, igual que la força, l’actitud. Està al costat del descoratjament, la tristesa, el cansament. Tot forma part de la nostra vida. Tot són coses que viurem al llarg dels anys. No et desanimis pels mals moments. Només busca que al llarg de la teva vida sumin més els millors moments. Tal vegada som la suma dels nostres moments.

