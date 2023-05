Què es pot fer a Andorra el Dia Internacional dels museus?

Cartell del Dia Internacionals dels Museus a Andorra (Govern d’Andorra)

El pròxim dijous, 18 de maig, se celebra el Dia internacional dels museus (DIM), una jornada festiva per a obrir aquests equipaments culturals als ciutadans i per a compartir el patrimoni que s’hi custodia. El DIM està encapçalat per l’ICOM, el Consell Internacional de Museus, i enguany el lema és ‘Museus, sostenibilitat i benestar’.

Tal com recull la definició de museus aprovada per l’ICOM a l’Assemblea general extraordinària de l’ICOM a Praga, un museu és una institució sense ànim de lucre, permanent i al servei de la societat, que investiga, col·lecciona, conserva, interpreta i exhibeix el patrimoni material i immaterial. Oberts al públic, accessibles i inclusius, els museus promouen la diversitat i la sostenibilitat. Amb la participació de les comunitats, els museus funcionen i comuniquen èticament i professionalment, i ofereixen experiències variades per a l’educació, la diversió, la reflexió i l’intercanvi de coneixements.

En el marc d’aquesta celebració, als museus d’Andorra es despleguen múltiples activitats a l’entorn del 18 de maig per tal d’obrir aquest patrimoni a la ciutadania i celebrar, així, la data assenyalada.

D’aquesta manera, i en el cas dels museus gestionats pel Govern, romandran oberts de forma gratuïta el 18 de maig els següents equipaments: la Casa de la Vall, el Museu Casa d’Areny-Plandolit, el Museu Postal, l’exposició de màgia a l’Era del Raser, el Museu Casa Rull, la Farga Rossell, el Museu Nacional de l’Automòbil i l’Espai Columba. A més, també s’ofereix una xerrada a càrrec d’Alba Pampalona, a les 19 hores a l’Espai Columba. Sota el títol ‘El bestiari romànic, lectio moralis’, la xerrada s’emmarca en la segona edició de les Jornades d’art romànic, que inclouen múltiples propostes per a descobrir el patrimoni relacionat amb l’art romànic. Més informació als telèfons (+376) 836 908 i 839 760 i reservesmuseus@govern.ad.

Així mateix, la resta de museus del país també se sumen a la cita amb l’obertura dels següents centres de forma gratuïta el 18 de maig: Museu de la Moto i Espai Galobardes, Casa Cristo, MW Museu de l’Electricitat, Cal Pal, Bici Lab, Sala Sergi Mas i Museu Carmen Thyssen. En aquest últim cas l’entrada gratuïta permetrà descobrir l’exposició ‘Khrôma: l’univers emocional del color’ i inclou també l’assistent de visita (audioguia) amb la proposta dels diferents recorreguts possibles.

A més, el MW Museu de l’Electricitat ofereix una visita teatralitzada anomenada ‘FHASA, la llum de la seva llar’ a càrrec de les Il·luminades (Cristina Pericas, Iris Orriols i Anna Mangot), el dissabte 20 de maig a les 19.30 hores. Més informació al telèfon (+376) 739 111 o través del correu electrònic fedacultura@feda.ad.

Així, el Bici Lab també suma una altra activitat amb visites a la ‘cova d’Alí Babà’ del 18 al 21 de maig, a les 12 hores i a les 16 hores. Es tractaran temes com l’inventari, l’emmagatzematge i el siglat, entre d’altres. Més informació al telèfon (+376) 730 099 o bé al correu electrònic bicilab@comuandorra.ad.

Finalment, i coincidint amb el 18 de maig, la Sala Sergi Mas inaugura una nova exposició sota el títol ‘Clixé de Canòlich’. Un recorregut íntim i nostàlgic per més de cent de fotografies particulars inèdites de Canòlich, des del 1900 al 1999, acompanyades dels aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes. Les càmeres formen part de l’extensa col·lecció d’aparells fotogràfics de Fernando Herrador d’Aixirivall.