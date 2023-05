Marc Font (KTM), rumb als Balcans

El pilot de Hard Enduro, Marc Font (FotoEsport)

Després de la seva excel·lent trajectòria en les proves de principi de temporada del Campionat d’Espanya de Hard Enduro, Marc Font (KTM) començarà aquesta setmana (del 17 al 20), la seva trajectòria en el Campionat del Món de l’especialitat acudint a Zlatibor (Sèrbia) per a disputar un Xross Hard Enduro Challenge, que és la prova amb la qual es dona el tret de sortida a l’esmentat certamen.

El pilot de ZonaPaddock ha programat a consciència el debut en el mundial 2023 amb sessions d’entrenament preparades en el que pot ser (les referències del traçat són poques) la cita de Sèrbia. Abans d’iniciar el desplaçament, de les paraules de Marc, es desprèn optimisme: “Hem entrenat molt i bé per a tenir un bon debut en el mundial de Sèrbia. L’objectiu? M’he marcat un TOP15, soc conscient que serà molt difícil, però allí estarem per a intentar-ho. En el moment de la veritat serà la mateixa competició la que decidirà”.





Serà la segona edició de la prova de Sèrbia en l’actual format

Malgrat que el primer Xross Challenge, en l’àmbit nacional, es va disputar en Kopaonik (Sèrbia) en el 2014, els organitzadors van creure en el projecte i es van posar l’objectiu de portar la seva prova, l’única del país de l’especialitat HE, al nivell més alt.

La progressió es va iniciar en el 2015, quan es va emportar la competició a la Muntanya Tara, ubicació que es va mantenir fins al 2019. En el 2021 es va estrenar l’actual format i va passar a disputar-se en tres muntanyes: Zlatibor, Tara i Mokra Gora.

La següent temporada (2022) la FIM ja la va situar en el calendari del mundial de Hard Enduro. Així doncs, es feia realitat el somni dels organitzadors (XROSS) que, per primera vegada, una prova disputada a Sèrbia fos vàlida per al mundial.

Aquesta temporada serà una altra vegada puntuable per a l’esmentat mundial en el format descrit amb anterioritat. Marc Font comenta el que coneix del traçat: “Segons el que he pogut esbrinar, la zona en la qual es disputa la carrera és molt semblant a l’orografia d’Andorra. Són zones muntanyenques amb pistes d’esquí en les quals es pot endevinar que els desnivells seran constants, el que desconec és el tipus de pedra de les pistes entre altres detalls. La prova serà, amb tota seguretat, molt exigent físicament, però hi ha condicions externes, com la meteorologia que la poden complicar molt més. Fins que no estiguem sobre el terreny no sortirem de dubtes”.





Un programa horari molt dens i sense opció als errors

L’activitat competitiva s’iniciarà aquest dimecres (dia 17), amb la disputa dels entrenaments, les mànegues qualificatives, per a finalitzar amb les finals del Pròleg Akrapovic.

Durant les tres jornades següents (els dies 18, 19 i 20), els participants s’enfrontaran a un circuit de 100 km de hard enduro, en les muntanyes en què es disputa el Xross Challenge. Els pilots competiran durant 8 hores en cadascun dels traçats proposats pels organitzadors.





Entre totes les categories, prop de 500 pilots en la línia de sortida

Seran quatre les categories (PRO, EXPERT, HOBBY, AMATEUR) en les quals s’agruparan els pilots inscrits en la prova sèrbia. Marc Font s’ha inscrit en la categoria de màxim nivell (PRO), en la qual, entre els 68 inscrits, es troba el campió de món de l’especialitat 2022, l’alemany Manuel Lettebichler i altres pilots de gran carisma en l’especialitat com el britànic Graham Jarvis, els espanyols Mario Román i Alfredo Gómez, i l’actual líder del Campionat d’Espanya de l’especialitat, el búlgar Teodor Kabakchiev.

Queda clar que hi serán els millors especialistes en l’àmbit europeu, la majoria van estar en el top10 de la classificació final del mundial 2022. Amb tot, com bé deia el pilot de ZonaPaddock: “Hem preparat a fons la carrera i estarem a la graella de sortida per a veure fins on podem arribar. Per intentar-ho no quedarà.”

Les obligacions professionals de Marc Font faran que, la seva arribada a Zlatibor sigui amb el temps just per a comprovar que tot estigui en ordre per a l’inici de la cursa. En els entrenaments lliures tindrà l’ocasió de donar els últims retocs a la seva mecànica i a partir d’aquest instant el crono començarà a funcionar de manera oficial i, sobretot, a dictar sentència pel que fa les diferents classificacions.