Quatro noves altes permeten rebaixar el número d’ingressats fins als 21

La pressió sanitària per Covid-19 continua baixant. Així ho ha indicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, aquesta tarda en l’actualització de dades sanitàries en què ha informat que, en les darreres hores, hi ha hagut 4 altes de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Per tant, dels 1.004 casos actius, en les darreres 24 hores s’han detectat 90 nous afectats, 21 persones requereixen estar ingressades, 13 a planta i 8 a l’UCI, que ha rebut un nou ingrés des de la darrera actualització. A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre hi resten 4 residents.

Des de l’inici de la pandèmia, el total d’afectats és de 5.567 persones –4.710 corresponen a aquesta segona onada– i les altes arriben a les 4.4488. Les defuncions, un dia més, es mantenen en 75.

D’altra banda Benazet també ha actualitzat la taxa de reproducció del virus que se situa en 0,98.

Pel que fa a la població escolar, 46 aules estan sota vigilància activa –9 total i 37 parcial– i 27 en vigilància passiva.