Els testos d’antígens descarten nous positius al Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Tots els tests d’antígens que s’han realitzat aquest matí en el cribratge als treballadors del Consell Comarcal de l’Alt Urgell han donat negatiu de Covid-19. Les proves s’han practicat a un total de 28 persones que desenvolupen la seva activitat professional a l’edifici seu de la institució, al passeig Joan Brudieu de la Seu, on els darrers dies s’havia detectat un brot, amb 6 positius, els quals es mantenen en aïllament al seu domicili, així com també els seus contactes directes. Els tests d’aquest matí els ha realitzat, al Centre Cívic El Passeig, un equip de sanitaris del Centre d’Assistència Primària (CAP) de la Seu d’Urgell.

L’edifici seu del Consell Comarcal, que durant aquest dimecres ha estat tancat per portar-hi a terme tasques de neteja específica, reprendrà demà dijous la seva activitat i l’atenció al públic de manera presencial amb cita prèvia. Durant el dia d’avui, s’ha mantingut l’atenció telefònica i telemàtica. Alhora, s’han revisat els torns de teletreball que s’estaven complint les darreres setmanes per limitar al màxim la interacció entre el personal, a més de prioritzar el teletreball en la mesura que sigui possible, garantint sempre el servei a la comarca.