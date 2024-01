Quatre detinguts, tres per drogues i un per port d’arma blanca

Dos agents de la Policia (Policia d’Andorra)

Els darrers dies la Policia ha detingut quatre persones, totes turistes per cometre diferents delictes. D’una banda, hi ha un home de 23 anys que accedia al Principat d’Andorra per la frontera del riu Runer posseint substàncies estupefaents. Se’l va trobar amb 2,2 grams de cocaïna i 2,7 d’MDMA.

Així mateix, es van detenir dos homes, de 32 anys, en un local d’oci nocturn del Pas de la Casa amb 0,2 grams de cocaïna. Finalment, també al Pas, un altre home va ser detingut per portar una navalla de 9,5 centímetres de llargada i 2,2 d’amplada. Els agents li van trobar en un escorcoll de seguretat durant un control de vehicles.