Quatre autocars surten cap a Barcelona per repatriar temporers argentins

Nova sortida per als temporers argentins atrapats al Principat. Aquest dimecres al matí quatre autobusos han portat una seixantena de treballadors cap a Barcelona des d’on al vespre s’enlaira un vol amb destí a l’Argentina. Paral·lelament, el col·lectiu ha reivindicat a través de les xarxes socials que els vols són el doble de cars i que encara hi ha una manca important de resposta de les autoritats argentines.

Un dels temporers, Ramiro Verussa, comenta que “d’un moment a l’altre ens van dir que ja no treballàvem més”. Des d’aleshores, assenyala, han intentat tornar a l’Argentina. “Era molt difícil, però ho hem aconseguit”, indica.

Altre temporer, Sebastián Tosa, comenta que “estic molt content, ha arribat l’hora de tornar a casa” i agraeix “tota l’ajuda”.

Per la seva part, Teresa Pedezert, també ha volgut agrair tota l’ajuda que han rebut per part de Govern pel que fa a alimentació i habitatge, encara que considera que la situació era “angoixant”.

En aquest sentit, la Sharina Silva, afegeix que “hem viscut experiències que mai havíem pensat que viuríem, i el fet de no saber què va a passar el proper dia fa que ho hagi viscut amb una mescla d’ansietat i por”. No obstant, destaca que per a ella ha estat “una experiència de creixement”.

D’altra banda, afirma que no han patit massa complicacions. “A la casa on estàvem ens van oferir no pagar el mes d’abril ni el de maig; i l’empresa es va portar bastant bé amb nosaltres en oferir-nos la meitat del vol”, destaca.

La Teresa i la Sharina van arribar a Andorra al desembre per treballar de temporada, però no van aconseguir feina.

Tenien el vol de tornada al març, però fins no han pogut fer l’equipatge per marxar aquest dimecres.

El trajecte a Barcelona per després agafar un vol cap a l’Argentina l’han fet quatre autocars, que han recollit una seixantena de temporers des de diferents punts del país.

Encara, però, són molts els que es troben atrapats al Principat i que es queixen de l’elevat preu dels vols i de la manca de resposta de les autoritats argentines.